Zrównoważone świece z cementowni w Chełmie

– Zmiany klimatu to jedno z kluczowych wyzwań, z jakimi mierzą się współczesne społeczeństwa, dlatego Cemex podejmuje działania na wielu płaszczyznach, by tym zmianom przeciwdziałać. Ważnym elementem strategii firmy w tym zakresie są przedsięwzięcia edukacyjne, skierowane do osób mieszkających w sąsiedztwie naszych cementowni – mówi Dominika Sztuka-Arak, prezeska Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”.

Dzięki Zielonym warsztatom” uczestnicy zdobywają nowe umiejętności, które pozwalają im funkcjonować na co dzień w bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska sposób. – Dowiedzieliśmy się, jak nadać drugie życie zbędnym przedmiotom. Tym razem z niepotrzebnych słoików, wykonane zostały nietuzinkowe świece sojowe. Do ich produkcji wykorzystany został w 100 proc. naturalny, nietoksyczny wosk, pozyskiwany z ziaren soi oraz powstały jako produkt uboczny w produkcji miodu, wosk pszczeli, pozyskany od lokalnego pszczelarza – opowiedziała nam jednak z uczestniczek warsztatów.

Dodatkami do świec były olejki zapachowe, płatki kwiatów, zioła, ziarna kawy oraz suszone owoce. Warsztaty poprzedzone były krótką rozmową na temat konieczności minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem – wzięło w nich udział łącznie 55 dorosłych osób. Zostały one zorganizowane we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie oraz Chełmską Biblioteką Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti.

W warsztatach dla najmłodszych wzięli udział uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej w Sielcu (gm. Leśniowice) oraz ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie. Młodzież dowiedziała się, jakie są skutki zmian klimatycznych i czym jest gospodarka obiegu zamkniętego, która pozwala naszemu społeczeństwu funkcjonować w bardziej zrównoważony sposób, z uwzględnieniem potrzeby oszczędzania zasobów. Uczestnicy warsztatów byli szczególnie zainteresowani tym, co sami mogą zrobić, by ograniczać wpływ człowieka na klimat i otaczającą nas przyrodę. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyło się także zwiedzanie chełmskiej cementowni, którą wielu z nich odwiedziło po raz pierwszy. W sumie w warsztatach wzięło udział 60 uczniów i uczennic.

W aktualnej formule Zielone Warsztaty odbywają się od 2022 roku. Program zajęć został opracowany przez Cemex Polska we współpracy z firmą Abrys, która jest liderem w obszarze edukacji ekologicznej w Polsce.