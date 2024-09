Cyrk w CSK. Zaczyna się Wschodnioeuropejski Festiwal Cyrku Współczesnego Cyrkulacje

- „Wschodnioeuropejski Festiwal Cyrku Współczesnego Cyrkulacje to święto twórców, artystów i widzów, którym bliska jest idea Nowego Cyrku. Cyrku, który bawi, wzrusza, trzyma w napięciu, tworzy obrazy pełne treści i emocji” – objaśniają organizatorzy Festiwalu. Podczas festiwalu prezentowana jest twórczość artystów rezydujących lub pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Białorusi, Czech, Węgier, Ukrainy, Słowacji. W programie festiwalu znajdziemy rozpoznawalne nazwiska i grupy , a także młodych twórców, którzy rozpoczynają karierę artystyczną, ale już dziś są mistrzami w swoich dziedzinach. W 2019 roku Festiwal został wyróżniony znakiem jakości EFFE Label! Znak Firmowy EFFE to przyznawany przez środowisko organizatorów festiwali certyfikat wysokiej jakości, sygnał, że festiwal należy do grupy wyjątkowych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy. Czeka nas wyborna zabawa dla każdego – indywidualnie, grupowo lub rodzinnie.

Pełny program na www.cyrkulacje.eu. Bilety: - www.cyrkulacje.eu/bilety. Gdzie: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie