Imprezy klubowe w Lublinie – 31 maja – 1 czerwca

EL CUBANO



SOBOTA (1 czerwca) – Havana Nights

Już w tę sobotę Wasza ulubiona impreza. Havana Nights! Będzie okazja pokręcić tyłeczkiem.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 - wejście free. Po 22:30 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (31 maja) – Koncert zespołu Modelki

Polski girlsband, który od lipca 2023 r. wszedł na rynek muzyczny. Aga, Zuza i Ula od początku kariery serwują nam hity takie jak ”On Me”, ”Modelki”, ”Chyba że z Tobą”, które osiągają łącznie milionowe wyświetlenia i to wszystko w nie cały rok. Dziewczyny mimo młodego wieku cały czas działają nad nowymi piosenkami, które usłyszymy na lubelskim koncercie.

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (1 czerwca) – Weekend calling

Jak tym razem spędzicie sobotni wieczór? Jeśli nie macie planów, to wpadajcie na kolejną wyjątkową noc w Helium. Będzie ogień!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (31 maja) – Piątek weekendu początek

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (1 czerwca) – Noc Disco

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Cię w świat polskiej muzyki pełen przebojów.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (31 maja) – Salsa night na tarasie!

Co na Was czeka? Na tarasie strefa latino, a w klubie ogień. Zagra Paul! Zapowiada się impreza do białego rana.

Start o 22:00. Wejście free do 22:30. Później 25 zł.



SOBOTA (1 czerwca) – Noc Cooltury party

W sobotę wyjątkowa noc - Noc Cooltury. W Pszczole odpalają nowy, letni cykl Sting & Swing – kręcą i żądlą do białego rana. Na tarasie chill, dyskusje, flirt i letnie drinki. W klubie parkiet rozkręca Paulsen. To będzie wyjątkowa noc!

Start 22:00. Wejście free do 22:30. Potem – 25 zł. Po 23:30 – 30- zł.



KLUB 30

PIĄTEK (31 maja) – Wyjechali na wakacje

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (1 czerwca) – PESEL to tylko liczby

Sobotnia noc w Klub30 Lublin to najlepszy sposób na dobrą zabawę!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (31 maja) – Spritz Me

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Wasza przystań, wakacyjny vibe i...impreza do rana

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi F R E EPo 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (1 czerwca) – Noc Kultury na dachu

Lato w mieście nie musi być nudne! Szczególnie w tę sobotę! Czeka na was świetna muzyka oraz zabawa do wschodu słońca.

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



SERCE



SOBOTA (1 czerwca) – Bardzo duże dzieci

Szykujcie się na mega imprezę w klimacie, jakiego jeszcze nie było! Tylko dla bardzo dużych dzieci. Zagra DJ MILKY.WAV

START: 22:00. Do 23:00 – lista Fb free. Po 23:00 - 20 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (31 maja) – Friday Night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Dźwięk zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!.

Wstęp free!! Start o 21:00



SOBOTA (1 czerwca) – Noc Kultury na ostro

Ta wyjątkowa noc w Lublinie jest tylko raz w roku! W Noc Kultury w Ostro usłyszycie najlepsze imprezowe hity, które zaprezentuje sam DJ PAUL!.

Wstęp free!! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (31 maja) – Candy Shop

RNB, house, rapsy i konkretny pop!

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



SOBOTA (1 czerwca) – Noc Silent Disco

Po raz pierwszy w Plenerze – Silent Disco! 3 kanały hitów od 22 do rana.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



RADOŚĆ



PIĄTEK (31 maja) – Wielkie otwarcie Radości

Zapraszamy na wielkie otwarcie klubu Radość! 31 maja zagrają dla Was DJ Fakto i Frenchy na wokalu. To będzie niezapomniana noc pełna dobrej muzyki i świetnej zabawy.

Start o 21:00, do 22:00 lista Fb wchodzi za free. Od 22:00 do 23:00 – 10 zł, a po 23:00 – 20 zł.



SOBOTA (1 czerwca) – Kulturka w Radości

Zapraszamy na wyjątkową noc kultury w klubie Radość! Przygotowano dla Was niezapomnianą imprezę pełną muzyki, tańca i sztuki. Zagrają dla Was najlepsi DJ-e, wystąpią utalentowani artyści, a do tego czeka na Was wiele innych atrakcji: sztukmistrze oraz plucie ogniem

Wstęp na imprezę darmowy!



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



PIĄTEK (31 maja) – Bublin Jechane: Rave Kultury

1 czerwca w Zgrzycie specjalna edycja Bublin Jechane w klimacie Boiler Room. Przygotujcie się na odcięcie!

Start 22:00. Bilety: 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (31 maja) i SOBOTA (1 czerwca) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może.

Początek o 22.00. Wstęp FREE