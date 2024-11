Imprezy klubowe w weekend (29 - 30 listopada)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Ladies night

W piątek Helium zaprasza was na co tygodniowe Ladies Night. To najlepszy pomysł na udany wieczór.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Panie do 24:00 wchodzą za free! Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA – Andrzejki 2024

Legendarne Andrzejki! Najgrubsza balanga tej jesieni. Impreza do rana. O muzykę zadbają: Myors, Ziggi i Mati.

Start o 22:00. Od 22:00 do 24:00 – 40 zł. Po 24:00 – 50 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Bachata Night with Bajlando

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Do 24:00 wszystkie panie wchodzą za darmo.

Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Andrzejkowa Fiesta Latina

Czy jesteście gotowi na Andrzejkową imprezę Fiesta Latina? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki, energetycznych ludzi i niepowtarzalnej atmosfery.

Start 22:00. Od 22:00 do 24:00 – 40zł. Po 24:00 – 50zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Za zdrowie pań!

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA – Andrzejki w Berecie

Impreza do rana, magiczne drineczki i Wy, a za konsolą DANNY.

Start o 22:00. Od 22:00 do 24.00 – 40zł. Po 24:00 – 50zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Hello Friday

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



SOBOTA – Andrzejki w 30-tce

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach!

Start o 21:00. Do 23:30 – 40 zł. Później – 50 zł.



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



PIĄTEK – Andrzejki z Hip – Hopem

Afterparty po koncercie PEJA / SLUMS ATTACK! Zagra DJ Szaszor!

Do 23:00 wstęp wolny. Po 23:00 wejście płatne 25zł.



SOBOTA – Andrzejki na rockowo. Rock noc!

FK Zgrzyt zaprasza na imprezę taneczną z największymi rockowymi hitami! Na parkiet zaprasza Dj Slade, będzie tanecznie, będzie klimatycznie, będzie rockowo!

Start o godzinie 22:00. Wejście - 20 zł na bramce.



SERCE



PIĄTEK – Andrzejki studentów Uniwersytetu Medycznego

Andrzejki Studentów Uniwersytetu Medycznego – wieczór, w którym tradycja wróżb łączy się z najlepszą studencką imprezą w mieście! Tej nocy magia stanie się rzeczywistością!

Start: 22:00. Bilety: 20 zł.



SOBOTA – Andrzejki w Sercu

Czeka Was wieczór magiczny, szczęśliwy i jak zawsze niepowtarzalny. Usłyszycie hity lat 90 i 00, które puści Wam DJ AREX, a na drugiej sali zapanuje Super Krystian racząc Was najpopularniejszymi kawałkami muzyki rozrywkowej.

Start o godzinie 21:00. Lista FB do godziny 22:00 – za darmo, po 22:00 – 20 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Video vibes

Przed Wami wyjątkowa impreza! Za djką stanie jeden z najlepszych DVJ Rink oraz Dj Dźwięk!

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Magic night

Andrzejki w Ostro zapowiadają się na prawdę niesamowicie! Dj SuperKrystian przeniesie Was w magiczny świat muzyki klubowej.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK i SOBOTA – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



PIĄTEK – Andrzejki z let’s twist again

Edycja andrzejkowa waszej ulubionej imprezy. Podczas wieczoru z głośników popłyną dźwięki z lat 50-tych i 60-tych, czasów świetności rock'n rolla, rockabilly, big-beatu, surf i garage rocka.



SOBOTA – Intergalactic. Andrzejki w Bałaganie

Kolejna edycja imprezy INTERGALACTIC, czyli międzygalaktyczna odyseja po różnych gatunkach muzycznych. Od mainstreamu do undergroundu; od klubu do domówki, od tańca do ulubionych smętów ćmy barowej.

Start o 21:00. Wjazd za free.



NOWY KOMITET



SOBOTA – Andrzejki

Klasyka muzyki lat 60 i 70, rock’n’rolla, disco, pop lat 80 i 90, Italo disco, oraz dużo dobrej, nieco nowszej muzyki tanecznej.

Start o 21:00. Bilety 25 zł.



UNICORN



PIĄTEK – Sparkling night out

Przygotujcie się na niezapomniany wieczór pełen blasku i elegancji!

Start: 22:00. Bilety przy wejściu – 30/40 zł.

SOBOTA – Tinder party

Czy jesteście gotowi na noc pełną flirtu, dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń?

Start: 22:00. Bilety przy wejściu – 30/40 zł.