Imprezy klubowe w weekend (6 – 7 grudnia)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Santa in the club

W mikołajkowy wieczór Helium zaprasza Was na spotkanie z Mikołajem…

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Panie do 24:00 wchodzą za free! Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Finlandia Nights

Kolejna wyjątkowa noc w Helium! Będzie ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Santa in the club

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Do 24:00 wszystkie panie wchodzą za darmo.

Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – La vida loca

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana?

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Mikołajkowe tańce w Berecie

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Złote przeboje

Impreza do rana, magiczne drineczki i Wy. To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Was w świat najlepszych przebojów jakie znacie.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Mikołajowy piąteczek

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Mikołajki w 30-tce

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach!

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Mikołajki

Przed Wami wyjątkowa impreza. Mikołajki w OSTRO! Za sterami dj Alan White.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Ostra sobota

Przed Wami Ostra Sobota, za djką stanie Dj Paul! Będzie dużo fajnej muzyki.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK i SOBOTA – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



PIĄTEK / SOBOTA – All that Jazz, Funk & Tropical

Gramofonowy trip dla ludzi sztuki i nie tylko. Hipsterska, awangardowa, wkręcająca i pulsująca, nienormalna impreza. JazzBrother Sęk i Kid Buttons przejmują BAŁAGAN na dwa wieczory, w piątek i w sobotę.

START: 21:00. Wstęp wolny.



NOWY KOMITET



SOBOTA – Wiecznie młodzi

W sobotę wiecznie młody Dj DrEmbe zaprezentuje największe komitetowe hity. Wspomagać go będzie jeszcze młodszy DJ MFWS.

Start o 21:00. Do godziny 22:00 wejście za darmo. Po 22:00 - 15 zł.



PARADOX CLUB



SOBOTA – Mikołajki

MIKOŁAJKI W KLIMACIE LATINO & POLSKIE HITY. Podczas imprezy zagra aż dwóch Dj'ów! Ale to nie wszystko co dla Was przygotowali organizatorzy….

Start: 21:00. Bilety przy wejściu – 30 zł.