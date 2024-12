Janusz Radek w repertuarze Ewy Demarczyk

Nowa wystawa Pająków i Skorpionów w Lublinie

Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody, egzotyki i niezapomnianych wrażeń na Wystawę Pająków i Skorpionów, która odbędzie się w Galerii Vivo! przy al. Unii Lubelskiej 2 w Lublinie od 18 października 2024 roku do 2 marca 2025 roku. To okazja, by spojrzeć na te fascynujące stworzenia z bliska i poznać je w bezpiecznym, edukacyjnym otoczeniu.