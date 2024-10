Jazz w CSK: Krzysztof Gradziuk i jego wizja perkusyjnego brzmienia

Płyta „Personal Voice”, której w całości wysłuchamy w Lublinie zawiera cztery kompozycje lidera, jak również trzy jego miniatury solowe oraz sześć wyimprowizowanych utworów przez całe trio. Płyta ukazała się w rok po śmierci ojca Krzysztofa Gradziuka i jest poświęcona jego pamięci.

Co mówi o Sonorismo autor projektu, Krzysztof Gradziuk? – „Sonorismo” to swego rodzaju mój pseudonim artystyczny, pod którym kryje się wizja traktowania instrumentów perkusyjnych oraz ich roli w budowaniu zjawisk muzycznych, przede wszystkim w oparciu o aspekt improwizatorski. Album „Personal Voice”, to mój osobisty, intymny głos w świecie muzyki improwizowanej” – opowiada nam.