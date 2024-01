Jazz w CSK: Piotr Schmidt Quartet

Piotr Schmidt to czołowy polski trębacz jazzowy, niestrudzony organizator, edukator i wydawca. Jego energia idzie w parze z kreatywnością oraz płodnością kompozytorską. Koncerty Piotra Schmidta, to gwarancja najwyższej muzycznej jakości. Ostatni jak dotąd album artysty „Hearsay” ukazał się w ubiegłym roku. Album ten pokazuje nowy kierunek w twórczości Piotra Schmidta. Na album składają się opowieści, które orbitują wokół artystów, ich życia i dokonań, ale nie tylko. „Hearsay” odnosi się do zasłyszanych informacji bez potwierdzenia, które często prowadzą do nieporozumień i zafałszowanego postrzegania rzeczywistości. Ta muzyka staje się dla artysty przestrzenią do starcia z tymi pogłoskami. Bilety: 70 zł – normalny, 55 zł – ulgowy do nabycia w kasie CSK oraz https://bilety.csklublin.pl

Początek koncertu o godzinie 19.00.