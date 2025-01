Kolędowanie u Barnardynów

Wydarzenie składać się będzie z koncertu kolęd w wykonaniu Krzysztofa Iwaneczko, który jest zwycięzcą The Voice of Poland. Koncert odbędzie się 31 stycznia (piątek) o godzinie 19:00. Dzień później odbędzie się kolędowanie przy żywej szopce, które odbędzie się 1 lutego (sobota) w godzinach: 11:00 – 17:00. Wydarzenie to wpisuje się w promocję województwa z okazji 550-lecia Województwa Lubelskiego. Wstęp na te wydarzenia jest oczywiście bezpłatny.