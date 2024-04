Koncert z muzyką do filmu „Chłopi” w CSK

Chłopi” to najnowszy film DK Welchman i Hugh Welchmana, twórców „Twojego Vincenta”, który został polskim kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Łukasz „L.U.C.” Rostkowski, zdobywca wielu nagród tak w kraju, jak i za granicą jest autorem muzyki do filmu, w której łączy tradycję z nowoczesnością. Kompozycje napisane specjalnie dla filmu wcielają w życie tradycyjne polskie brzmienia i autentyczne ludowe instrumenty. Całość tworzy piękną muzykę filmową, która oddaje hołd polskiej tradycji. Do projektu „Chłopi” dołączyło wielu artystów sceny ludowej – krajowych i zagranicznych. W tworzeniu ścieżki dźwiękowej, poza Rebel Babel Orchestra, udział wzięli m.in. Maria Pomianowska, Laboratorium Pieśni, Sutari, Dagadana, Kayah, Kwiat Jabłoni, Tęgie Chłopy, Svahy i.in. Na koncertach projektu „Chłopi” będzie też można podziwiać malowidła, animacje i filmy, które przedstawiają proces tworzenia tego niezwykłego obrazu. Ostatnie bilety dostępne są na koncert o godzinie 16:00, które można kupić stronie adria-art.pl.