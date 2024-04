Koncertowy weekend w Zgrzycie

CZWARTEK (11 kwietnia)

Dziwna Wiosna to warszawskie trio, w którego skład wchodzą doświadczeni i uznani muzycy: gitarzysta i wokalista Dawid Karpiuk, perkusista Łukasz Moskal i basista Wojtek Traczyk. Jak sami mówią, grają brudne i rockowe piosenki, którym nie brakuje chwytliwych melodii oraz młodzieńczej energii. Najgorętsze i najbardziej rockowe trio w Polsce będzie promować płytę „Duchy.Disco”. Debiutowali w sierpniu 2021 r. płytą „Dziwna Wiosna”, za którą otrzymali nominację do nagrody Fryderyka. Oczywiście zagrali na największych krajowych festiwalach muzycznych w Polsce: Pol’and Rock, Męskie Granie, Olsztyn Green Festiwal oraz jako support samego Kings Of Leon. Kolejny, i jak dotąd ostatni ich album ukazał się w roku ubiegłym.

Bilety w sprzedaży: https://www.ebilet.pl/artysta/dziwna-wiosna. Początek o godzinie 20.00.



PIĄTEK (12 kwietnia)

Hubert „Spięty” Dobaczewski to rodzynek na polskiej scenie muzycznej. Gitarzysta, wokalista, producent ale przede wszystkim autor tekstów. Obdarzony wrażliwością, świetnym zmysłem obserwacji, talentem do opowiadania niebanalnych historii, ale też dystansem do świata i samego siebie oraz poczuciem humoru. Od czasu gdy jego macierzysta formacja Lao Che postanowiła zrobić sobie artystyczną pauzę, Spięty nie marnuje tego czasu tworząc autorską muzykę. W ciągu 15 lat wydał trzy solowe płyty: „Antyszanty”, „Black mental” oraz wydany w ubiegłym roku album „Heartcore”. Początek o 18:00.

Bilety: https://sklep.ebilet.pl/404198066556502020



SOBOTA (13 kwietnia)

Blast Fest vol. I

Podczas pierwszej edycji festiwalu w Lublinie zagrają: Disharmonic Orchestra, Blood, Inhume, Squash Bowels, Epitome, Łeb Prosiaka, Putrid Evil i HIV. Na scenie zaprezentują się dwa legendarne składy, które swoje największe sukcesy odnosiły w latach 90. Pierwszy z nich, Disharmonic Orchestra grał trasy koncertowe z samymi tuzami gatunku. Po latach nieobecności na rynku wrócili w innym stylu ale nadal jest agresywnie. Bloo to kolejny band, którego nie trzeba przedstawiać. Ponad 30 lat na scenie i po raz pierwszy w Polsce. Początek festiwalu o godzinie 17.00. Bilety: https://eventon.click/.../blast-fest-vol-i-disharmonic.../



NIEDZIELA (14 kwietnia)

Główny Zawór Jazzu to energiczny projekt łączący szeroko pojęty jazz z muzyką pop. Znane, polskie przeboje przedstawione są w swingowych aranżacjach, które zabiorą nas do zadymionych klubów jazzowych lat 30-tych, 40-tych i 50-tych. Ośmioosobowy skład z Poznania łamie bariery międzygatunkowe w utworach takich gwiazd jak Monika Brodka, Kayah czy Perfect i wielu innych. Początek o godzinie 18.00. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl.