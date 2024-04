Kryminalny czwartek w Radio Lublin

Tomasz Duszyński to dziennikarz, autor kryminałów, scenarzysta gier komputerowych. Debiutował zbiorem opowiadań „Produkt uboczny” w wydawnictwie Fabryka Słów. Od tamtej pory opublikował kilkanaście powieści i kilkadziesiąt opowiadań. Jest także autorem książek dla dzieci i młodzieży oraz legend związanych z regionem, w którym mieszka. Zdobywca nagrody Wielkiego Kalibru Czytelników za powieść „Glatz. Kraj Pana Boga”.

Akcja książki „Człowiek bez przyszłości” rozgrywa się w Warszawie, pod koniec sierpnia 1939 roku. Koniec lata, powroty z wakacji i nerwowe oczekiwanie na to, co będzie dalej. Czy wybuchnie wojna? Oto pytanie, które zadają sobie – i jasnowidzowi Ossowieckiemu – wszyscy. W tym czasie na warszawskich śmietnikach odnajdywane są zmasakrowane zwłoki mężczyzn. Co łączy denatów? Co motywuje zabójcę? Zanim komisarz Wróbel znajdzie odpowiedzi na te pytania, wybucha wojna. Warszawa przez kolejne lata żyje w koszmarze terroru i oczekiwania na coś wielkiego.

„Zuzia Wróbel”: kiedy w tajemniczych okolicznościach zostaje porwany nauczyciel matematyki, Zuza postanawia dowiedzieć się, kto za tym stoi. Do swojego planu włącza koleżankę Ankę Sikorę, gazeciarza Franka i jego kumpli, a także (niechętnie) gimnazjalistę Tadeusza z Domu pod Dębem. Trop prowadzi do matematyków pracujących nad złamaniem Enigmy – niemieckiej maszyny szyfrującej. Spotkanie streamingowane na radiolublin.pl, profilu Radia Lublin i Stowarzyszenia Radia Lublin na Facebooku i radiowym kanale YouTube.