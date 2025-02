Legenda polskiego heavy metalu – Turbo wystąpi w Klubie Muzycznym CSK

Zespół powstał w styczniu 1980 r. w Poznaniu i początkowo grał typowy dla tamtych czasów, melodyjny hard-rock inspirowany dokonaniami Deep Purple, Thin Lizzy czy Whitesnake. Przełom w karierze następuje trzy lata później, po wydaniu albumu „Dorosłe dzieci”, który osiągnął niebywały jak na polskie realia sukces za sprawą tytułowego utworu. Pomimo sukcesu zespół decyduje się na ryzykowny krok, jakim jest radykalne zaostrzenie brzmienia. Efektem tego jest magnum opus zespołu, czyli „Kawaleria szatana”, która do dziś pozostaje jedną z najważniejszych polskich płyt metalowych. Dopiero na tej płycie zespół pokazał na co naprawdę ich stać. Muzyka jest bezkompromisowa, szybka, jak na heavy metal przystało.

Pomimo zmian w składzie zespołowi udaje się nagrać całkiem udany album „Ostatni wojownik”, który utrzymał zespół w czołówce polskiego metalu. Następne płyty „Epidemic”, „One Way”, „Avatar”, „Strażnik światła” i „Piąty żywioł” nie powtórzyły sukcesów poprzedniczek. Przyczyniły się do tego częste zmiany składu oraz niefortunne eksperymenty z brzmieniem. Aż wreszcie na początku lat 90 zespół przestał istnieć.

Było kilka prób reaktywacji zespołu, ale wszystkie zakończyły się porażką. Nowa szansa dla Turbo pojawiła się dopiero w 1995, gdy Hoffman, Kupczyk, Rutkiewicz, Białożyk i Szymon Ziomkowski zagrali wspólnie w Poznaniu. Po wydaniu płyty „Avatar” zespół zniknął na długie 4 lata. Od 2004 r. zespół koncertuje i nagrywa.

Nowy 2025 rok zapowiada się w historii Turbo jako wyjątkowy z dwóch powodów. Po jedenastu latach przerwy zespół wydał nową płytę! Po drugie, płyta „Smak ciszy” obchodzi jubileusz 40-lecia. Lubelski koncert zapowiada się wyśmienicie. Nie dość, że usłyszymy sprawdzone killery, to na dodatek zespół zaprezentuje premierowe kompozycje. Jak brzmi nowe Turbo? Przekonamy się o tym już 15 lutego (sobota) w Klubie Muzycznym CSK o godzinie 19:00. Bilety na to wydarzenie do nabycia online.