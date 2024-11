Muzyczny hołd dla Lemmyego

Znakomitości polskiej sceny rockowo-metalowej (Titus, Wojciech Hoffmann, Maciej Jahnz, Michał Dolski oraz Piotr Szpalik) zebrali się po to aby grać na cześć Lemmyego i jego bandy z Motorhead. – "Zebraliśmy się w tak zacnym gronie,, żeby pokłonić się gigantowi. Aby oddać hołd facetowi, który z gatunku muzycznego, jakim jest rock 'n' roll, zrobił sobie sposób na życie. Uczynił to uczciwie, szczerze i konsekwentnie. W normalnych warunkach ludzie potrafią uczcić swoich bohaterów minutą ciszy ale nie my, i nie minutą ale kolejnymi godzinami Cholernego Łomotu” – mówią muzycy Orgasmatron.

Dodatkowo na scenie zobaczymy inny cover band - CZZK (Czarny Ziutek z Kilerami). Jest to tribute dla zespołów: Kult i KNŻ oraz dla Kazimierza Staszewskiego. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć takie kompozycje, jak: „Celina”, „12 groszy”, „Baranek” i wiele innych. NuclearwinteR – starzy wyjadacze na scenie thrash metalowej, w których muzyce słychać inspirację dokonaniami zespołów. Sodom, Kreator, Destruction, Venom. Początek koncertu o godzinie 19:30. Bilety do nabycia online.