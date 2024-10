Najpopularniejsza polska grupa jazzowa, Wojtek Mazolewski Quintet wystąpi w CSK

„Beautiful People” to album eksplorujący rejony współczesnego spiritual jazzu przy zachowaniu tożsamości WMQ i słowiańskiej tradycji. Materiał prezentuje wysokiej jakości nową energię, brzmienie i skład zespołu. Wojtek Mazolewski, jako lider zespołu i wirtuoz kontrabasu, od lat zachwyca swoją umiejętnością łączenia tradycyjnego jazzu z nowoczesnymi elementami, tworząc niezwykle emocjonalne, a zarazem hipnotyzujące brzmienie. Jego wyjątkowa zdolność do łączenia klasycznego jazzu z nowoczesnością uczyniła go jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie jazzowej, a także zdobyła uznanie międzynarodowe. Zespół zagra w: Polsce, Wielkiej Brytanii, Argentynie, Chile i Meksyku, gdzie oprócz koncertów klubowych Quintet pojawi się na kilku najważniejszych festiwalach.