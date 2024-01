Noworoczny koncert Orkiestry Księżniczek w CSK

Będzie to już druga odsłona tego mega popularnego widowiska. Nowy program to także: plejada solistów, międzynarodowy balet, przepiękne głosy, projekcje multimedialne oraz bajkowe kostiumy, które przeniosą widzów do magicznego, wiedeńskiego świata z epoki - Johanna Straussa. Nie zabraknie muzycznych żartów, niespodzianek i skeczów.

Orkiestra Księżniczek słynie z tego, że wykonuje wyłącznie kompozycje króla walca - Johanna Straussa nieprzerwanie od dekady! Zabrzmią największe i ponadczasowe przeboje - Johanna Straussa: "Nad pięknym modrym Dunajem", Arię Barinkaya "Wielka sława to żart", Duet wszech czasów "Usta milczą dusza śpiewa", polkę "Tritsch- Tratsch" oraz słynny "Marsz Radeckiego". Nie zabraknie popisowych arii z najsłynniejszych operetek: "Zemsta nietoperza", "Baron cygański", "Wesoła wdówka", "Księżniczka czardasza" oraz "Kraina uśmiechu".

Na scenie CSK pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych polskich i światowych salach koncertowych. W klimat magicznych bali wiedeńskich wprawią Państwa olśniewające kreacje artystów, przepiękne suknie balowe solistek oraz Orkiestry Księżniczek Tomczyk Art wykonującej to niezwykłe widowisko.

Początek koncertu o godzinie 17.00 i o 20.00. Poniżej podajemy link do platformy biletowej: https://www.kupbilecik.pl/imprezy/114598/Lublin/Orkiestra+Ksi%C4%99%C5%BCniczek+-+Noworoczny+Koncert+Wiede%C5%84ski+2+-+NOWY+PROGRAM/