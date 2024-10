Pablopavo i Ludziki przybywają do Zgrzytu z nowym materiałem

- "Chyba najbardziej eklektyczna a przy tym najbardziej szalona z naszych płyt. Sporo do tańca w nieistniejących budynkach, trochę o groteskowym pięknie miłości, nieco psychodelicznego country z Targówka i funku z Utraty” – tak mówią o płycie muzycy Pablopavo i Ludziki.

Jako support zagra Substancja! Apokaliptic Pop w wykonaniu Łukasza Myszkowskiego i Sebastiana Zusina - muzyków znanych m.in. z zespołów Sparagmos, In czy... Antigama! Grupa porusza się w rejonach muzyki post rockowej, elektronicznej i industrialnej. Niezwykle istotnym elementem każdego koncertu jest warstwa multimedialna – wizualizacje i specjalne urządzenie tzw. SUB do ich prezentacji podczas koncertu.

Początek koncertu o godzinie 19:00. Link do biletów znajdziecie TUTAJ