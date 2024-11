Poławiacze Pereł w Teatrze Starym

Na naszych oczach powstaną historie pełne humoru, zaskakujących zwrotów akcji i emocji. Spektakle Poławiaczy są każdorazowo eksperymentem, są wyzwaniem, są skokiem na „głęboką wodę”. Przed ich rozpoczęciem nikt (nawet aktorzy) nie wie co się wydarzy, jakie tematy zostaną poruszone, jakie historie opowiedziane i jakie tajemnice ujawnione? Scena i widownia powołują do życia bohaterów, bohaterowie mierzą się z problemami, rozwiązują je lub są nimi przygniatani. Wytwarza się energia, która spaja aktorów, łączy przestrzeń iluzji teatru z przestrzenią życia. Początek o godzinie 19:00. Bilety do nabycia na stronie internetowej Teatru Starego.