Powrót wielkich nazwisk i głośnych spektakli. Już wkrótce rozpocznie się Festiwal Konfrontacje Teatralne

- „Festiwalowe prezentacje będą nawiązywać do wątków, które były obecne w poprzednich latach, gdzie literatura często odgrywała kluczową rolę. Zaproszone spektakle godzą staranne odczytanie tekstów literackich ze szczególną wrażliwością społeczną oraz proponujące pogłębioną analizę otaczającego nas współcześnie świata”. – objaśnia Janusz Opryński, dyrektor festiwalu, reżyser teatralny. Dlatego na teatralne deski powracają opowieści, które mogą stanowić analogię do bieżących zmian i wydarzeń politycznych. Oprócz tego festiwal powraca też do skali, jaką widzowie znają z najciekawszych okresów i prezentacji wielkoformatowych realizacji teatralnych. Wreszcie – 29. Konfrontacje Teatralne to powrót twórców, którzy w znakomitej większości, zaznaczyli już swoją obecność w długiej historii Festiwalu.



Co warto zobaczyć

W przebogatym programie szczególną uwagę warto zwrócić na kilka perełek. Jedną z nich będzie pierwsza realizacja Jana Klaty dla Teatru Śląskiego z Katowic pt. „Folwark zwierzęcy”. Jan Klata sięga po jedno z najważniejszych dzieł literatury europejskiej, by zapytać o uniwersalność mechanizmów politycznych dostrzeżonych i opisanych przez George’a Orwella. Po raz kolejny pojawi się artystyczny tandem Anna Gryszkówna – Agnieszka Przepiórska, który tym razem zaprezentuje nam postać legendarnej polskiej opozycjonistki w spektaklu „Nazywam się Anna Walentynowicz”. To opowieść o współzałożycielce Wolnych Związków Zawodowych, która przez całe życie zmagała się z osamotnieniem, skrywając przed światem wiele tajemnic. Dlaczego zataiła prawdziwą metrykę i zmieniła wyznanie? Co przeżyła w czasie wojny? Z czym się musiała mierzyć jako samotna matka w komunistycznych realiach? Kogo kochała? Komu ufała? O czym marzyła?

Niewątpliwie największym wydarzeniem będzie powrót legendarnego spektaklu „Do piachu”, który zostanie zaprezentowany w nowej odsłonie. Jan Kott nazwał „Do piachu” jednym z trzech najważniejszych dramatów, jakie powstały w powojennej Polsce. Do dziś wystawiono zaledwie trzy inscenizacje, w tym lubelską Teatru Provisorium i Kompanii Teatr w 2003 roku. Ośmieleni tamtym sukcesem i ówczesną aprobatą autora, dziś, po 20 latach, Witold Mazurkiewicz i Janusz Opryński postanowili znów sięgnąć po ten arcydramat. Autor opowiadania, Tadeusz Różewicz opisał w nim znane z doświadczenia partyzanckie życie i jego mroczne strony, bez patriotycznego zadęcia. Jak podkreśla reżyser i dyrektor festiwalu Janusz Opryński, w sytuacji toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą dramat Różewicza jest wciąż aktualny. Powraca także ojciec teatru, czyli William Szekspir w spektaklu „Romeo i Julia” w reżyserii Dominiki Feiglewicz-Penarskiej i Zdenki Pszczołkowskiej, zrealizowany w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Interesująco zapowiada się najnowsza produkcja duetu: Mateusz Atman i Agnieszka Jakimiak, którzy powracają z zespołem aktorskim młodych debiutantów z warszawskiej Akademii Teatralnej (Teatr Collegium Nobilium) w przedstawieniu „Casting”. W programie nie zabraknie reprezentacji lokalnych artystów jak Daniel Adamczyk oraz Ludomir Franczak i Piotr Pękala.

Program

6.10 (niedziela)

godz. 19:00 – Teatr Polski w Bydgoszczy: „Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu”, reż. Wojciech Faruga. Sala Widowiskowa CK, bilety: 70/80 zł. Po spektaklu spotkanie z reżyserem.

8.10 (wtorek)

godz. 19:00 – Dom Spotkań z Historią/Teatr Łaźnia Nowa: „Nazywam się Anna Walentynowicz”,

reż. Anna Gryszkówna. Sala Widowiskowa CK, bilety: 50/60 zł.

9.10 (środa)

godz. 19:00 – Teatr Śląski: „Folwark zwierzęcy”, reż. Jan Klata. Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur, bilety: I kategoria 80/100 zł; II kategoria 70/90 zł.

10.10 (czwartek)

godz. 20:00 – Czytelnia Dramatu: „Brylant” – czytanie performatywne, reż. Daniel Adamczyk.

Sala Kameralna, Piwnice CK. Wstęp wolny. Po czytaniu spotkanie z autorką sztuki, Małgorzatą Sikorską-Miszczuk i twórcami.

16.10 (środa)

godz. 19:00 – Teatr Polski w Bielsku-Białej: „Do piachu”, reż. Witold Mazurkiewicz, Janusz Opryński. Sala Widowiskowa ACKiM UMCS Chatka Żaka. Bilety: 70/80 zł. Po spektaklu spotkanie z twórcami. Prowadzenie: Jacek Wakar.

18.10 (piątek)

godz. 19:00 – Czytelnia Dramatu: „W imię Jakuba S.” – czytanie performatywne, reż. Maciej Gorczyński. Sala Widowiskowa CK. Wstęp wolny. Po czytaniu spotkanie z autorem sztuki, Pawłem Demirskim i twórcami.

20.10 (niedziela)

19:00 – Teatr Collegium Nobilium – Akademia Teatralna w Warszawie: „Casting”, reż. Mateusz Atman, Agnieszka Jakimiak. Sala Widowiskowa CK. Bilety: 30/40 zł.

22.10 (wtorek)

godz. 19:00 – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie: „Romeo i Julia” (spektakl w j. polskim i PJM z napisami), reż. Dominika Feiglewicz, Zdenka Pszczołowska. Sala Widowiskowa CK. Bilety: 50/60 zł.

24.10 (czwartek)

godz. 19:00 – Nowy Teatr, Warszawa: „Goście wieczerzy Pańskiej”, reż. Tomasz Fryzeł. Sala Widowiskowa CK. Bilety: 50/60 zł.

25.10 (piątek)

godz. 19:00 – Ludomir Franczak / Piotr Pękala [abq]: „Atlas Rzeki Wieprz” – działanie performatywne. Sala Kameralna, Piwnice CK. Wstęp wolny

