Przytuptur 2024 w Zgrzycie

Kirszenbaum jest jak Wyspiański na haju. Nieokiełznany duet właśnie wrócił z tournée po Japonii i zaczął nagrywać trzecią płytę. Czy to jazz? Nic bardziej mylnego.

Furda to bojańsko-warszawski duet, który reinterpretuje szerokie spektrum muzyki tradycyjnej, korzystając z elektroniki, śpiewu gardłowego i tradycyjnych instrumentów z całego świata, z suką biłgorajską na czele. Sami wykonują swoje instrumenty, a rezultatem ich poszukiwań jest hipnotyczny tribal ambient z niemal klubową rytmiką, którą zarażają festiwalową publiczność oraz innych artystów.

Jarzmo to oniryczna wizja przedapokaliptycznego świata, zamglonego, zimnego i tonącego w elektrośmieciach, w którym wciąż rozbrzmiewa melodia oberka zagrana przed stu laty przez wiejskiego grajka na skraju pola. Spodziewajcie się mocnego uderzenia, przesterowanych riffów i melodyjnej wrażliwości. Debiut płytowy duetu pt. „Antropocen”, ukaże się w tym roku.

Początek koncertu o godzinie 20.00. Bilety: https://kbq.pl/123245