Stand-up: Damian Bąbol w Zgrzycie

Przez ostatni rok Damian Bąbol wcielił się w ponad 300 postaci, wśród których byli: dziennikarze, trenerzy, piłkarze, kibice i wiele innych ale to wszystko były krótkie formy robione na potrzeby internetu bądź programu. Dlatego od jakiegoś czasu bohater jutrzejszego wydarzenia ceni sobie kontakt z publicznością na żywo. - Nie planuję się ograniczać żadnymi sztucznymi regułami gatunku i jak będę chciał z wami pogadać, to pogadam, jak będę chciał zatańczyć, to zatańczę – zapowiada Damian Bąbol.

Jutrzejsze wydarzenie otworzy Maciej Twarowski - komik, zwycięzca wielu konkursów w formule stand-up. Jego motto to: "Jeśli porażka to najlepszy nauczyciel, to ja już wszystko umiem". Bilety: https://www.kupbilecik.pl/.../Lublin/Damian+B%C4%85bol/