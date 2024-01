Światowe gwiazdy w Radio Lublin. Co się będzie działo w pierwszym półroczu 2024 r.

Niedziela, 4 lutego o 18:00

Michał Wiśniewski Akustycznie 2

Tym razem usłyszymy kompozycje, które nie pojawiły się na pierwszej części trasy. Piosenki zagrane w nieznanych dotąd aranżacjach, na żywo! Na scenie Michałowi partneruje Ania Świątczak - wokalistka zespołu Ich Troje. Nie mniej przyjemnie posłuchać będzie wyjątkowego duetu - Etiennette Wiśniewskiej z Tatą w Rozmowie Ojca z Córką - Jest Tak...

Niedziela, 18 lutego o 18.00

Old Breakout – Tribute to Tadeusz Nalepa

Tadeusz Nalepa był jednym z najbardziej wpływowych artystów polskiej muzyki popularnej. W pionierski sposób łączył klasyczny blues z najbardziej wtedy aktualnymi prądami rocka. Stworzył takie kultowe albumy polskiej muzyki jak "Na Drugim Brzegu Tęczy" czy "Blues". OLD BREAKOUT to zespół którego trzon stanowią najbliżsi współpracownicy Tadeusza Nalepy - harmonijkarz Tadeusz Trzciński oraz basista Bogusław Kubicki. Razem z przyjaciółmi oddają hołd zmarłemu koledze.

Niedziela, 25 lutego o 19.00

Zespół Reprezentacyjny

Zespół Reprezentacyjny, czyli poezja Lluísa Llacha i Georges'a Brassensa w Polskich przekładach, nietuzinkowo zaaranżowana i wybornie wręcz wykonana przez muzyków, którzy są obecni i aktywni w środowisku poezji śpiewanej od prawie 40 lat. W składzie znani z ekranów telewizorów: Filip Łobodziński oraz Jarosław Gugała

Czwartek, 29 lutego o 19.00

The O'Reillys and the Paddyhats

To wyjątkowa formacja, która od lat jest siłą napędową irlandzkiego folk punka. Skoczne brzmienia, mocarne gitary i wspólna pasja do głośnych imprez to składniki, które rozsławiły zespół na całym świecie. Występ Irlandczyków jest jednym z tych, który zostaje z nami na lata.

Piątek, 15 marca o 20.00

Firewind & Masterplan

Ten koncert to jedno z najgorętszych wydarzeń muzycznych tego roku! Koncert legend power metalu.

Firewind to grecka formacja założona w 1998 roku przez gitarzystę Gusa G., który później był znany jako gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a. Zespół zdobył uznanie na międzynarodowej scenie metalowej dzięki swojemu unikalnemu połączeniu melodyjnych i technicznych riffów gitarowych. Obecnie pracują nad 10 albumem studyjnym, który ukaże się w 2024 roku nakładem AFM Records. Masterplan to niemiecki zespół power metalowy, który powstał w 2001 roku po odejściu gitarzysty Rolanda Grapowa i perkusisty Uli Kuscha z Helloween. Szybko zdobyli sławę dzięki swojemu dynamicznemu i symfonicznemu podejściu do gatunku.

Środa, 20 marca o 19.00

Lordi

Fińskie potwory w natarciu! Charyzmatyczny i widowiskowy, hard rockowy zespół, dowodzony przez ekscentrycznego Mr. Lordi zasłynął w 2006 roku spektakularnym zwycięstwem podczas konkursu Eurowizji piosenką "Hard Rock Hallelujah". Po dużym sukcesie ubiegłorocznej trasy u boku Sabaton, Skandynawskie straszaki wracają do Polski z nowym horror-show a jednym z przystanków będzie właśnie Radio Lublin!

Niedziela, 24 marca o 19.00

U.D.O.

Legendarny głos niemniej legendarnego Accept! Sam Udo Dirkschneider z zespołem U.D.O. będzie promował swoje najnowsze wydawnictwo “Touchdown”. W latach 80-tych wraz z Accept nagrał takie klasyczne albumy jak: “Metal Heart”, “Restless and Wild” czy “Balls To The Wall”. Jego szorstki, charakterystyczny wokal z miejsca stał się najbardziej rozpoznawalnym elementem stylu formacji a grupa rosła z płyty na płytę. Po rozbracie z Wolfem Hofmannem i spółką, Dirkschneider powołał do życia swój własny zespół U.D.O. z którym z powodzeniem kontynuował karierę. Takie płyty jak: “Animal House”, “Mean Machine” czy “Time Bomb” z marszu zdobyły serca fanów heavy metalu.

Bilety na koncert dostępne są za pośrednictwem platformy eventon.click w cenie 120 zł. W dniu koncertu cena biletu wzrośnie do 150 zł.

Piątek, 12 kwietnia o 19.00

Talco

To najważniejszy i najbardziej znany włoski zespół punkrockowy. Mogą pochwalić się ponad 18-letnią historią, ośmioma albumami studyjnymi, niezliczoną liczbą wyprzedanych koncertów klubowych i intensywnymi występami na festiwalach w całej Europie. W kwietniu po raz pierwszy przyjeżdżają na koncerty w Polsce! Grupa uprawia niezwykle zaraźliwy styl, zwany przez nich punkchanka - progresywna mieszanka punk rocka, folku, muzyki latynoskiej i ska która sprawia, że ludzie w całej Europie tańczą przy ich muzyce do upadłego. Grupa promuje obecnie swój najnowszy album "Videogame" który przez wielu uważany jest za jeden z mocniejszych punktów ich dyskografii.

Niedziela, 14 kwietnia o 19.00

Focus

Legenda rocka progresywnego, grupa Focus, po raz pierwszy w Lublinie! Zespół Focus istnieje od 1968 roku. Do dziś z sukcesem nagrywa i koncertuje. Prowadzona jest od początku istnienia grupy przez członka, zarazem założyciela sir Thijs van Leer'a. Najbardziej znane utwory grupy to: „Hocus Pocus", „House of The King", „Sylvia". Za trzy najważniejsze płyty w dyskografii Focus uznaje się „Moving Waves" (1971 r.), „Focus 3" (1972 r.) i „Hamburger Concerto" (1974 r.). Focus, mimo że powstał w 1968 roku, do dziś zachowuje sceniczny wigor, a wyobraźnia muzyczna członków zespołu nie zna granic. Dowodem na to jest fakt, że zespół właśnie nagrywa kolejny studyjny album długogrający.



Piątek, 19 kwietnia o 19.00

Jary Oddział Zamknięty

Zapraszamy na nietuzinkowy koncert legendarnego Krzysztofa Jaryczewskiego z zespołem Jary Oddział Zamknięty. Jary Oddział Zamknięty (nazywany też Jary OZ) to powołana do życia w 2013 roku formacja bazująca na członkach Oddziału Zamkniętego z lat 80-tych.

Niedziela, 21 kwietnia o 19.00

Fisz Emade Tworzywo

Jest to jeden z najważniejszych zespołów na polskim rynku fonograficznym. Od 2002 roku wydali 10 płyt utrzymanych w stylistyce około hiphopowej. Ich ostatni album, „Ballady i Protesty” to mocny powrót do korzeni muzycznej podróży zespołu – do lat 90., w których rozwijała się tak zwana muzyka miasta – hip – hop czy elektronika. Przede wszystkim to płyta sprzeciwu. I, jak zawsze u Fisza, wszystko to przekazane w mocnych tekstach, pełnych ironii, skupienia nad pędzącym nie wiadomo dokąd światem, wnikliwych spojrzeń w głąb gościa zagubionego w chaosie nieuniknionych zmian.

Niedziela, 12 maja o 19.00

Amarok

Zespół Amarok to ponad 20-letnie doświadczenie na rynku muzycznym, okraszone sześcioma wydawnictwami studyjnymi, z których dopiero wydany w 2017 roku „Hunt” dał zespołowi szeroki rozgłos, nie tylko w naszym kraju, ale też na świecie. Ostatni album "Hero" , wydany jesienią 2021 to niezwykle wyważona i przepełniona floydowsko-oldfieldowską nostalgią odsłona art-rocka. Niezwykłe połączenie rocka, ethno i elektorniki z wykorzystaniem wielu niecodziennych instrumentów zabiera słuchaczy w podróż do świata dźwięków o pięknych, przestrzennych pejzażach namalowanych nieoczywistymi harmoniami. Ich występy to nie niezapomniane spektakle.

Bilety w cenie 60 zł (75 zł w dniu koncertu) dostępne na:

