Tribute to Leonard Cohen. Koncert w Domu Kultury LSM

Muzycy tworzący projekt Yanistan to cenieni piosenkarze. Jednym z nich jest Janusz Kasprowicz – lider grupy Projekt Volodia, który ma w swoim dorobku setki występów na największych scenach w Polsce, osiem płyt oraz współpracę z wieloma artystami m.in. z aktorami: Mirosławem Baką czy Stanisławem Górką. Z kolei Stanisław Marinczenko to multiinstrumentalista (gitara, pianino, akordeon, mandolina, harfa), którego poza piosenką literacką można usłyszeć w klimatach irlandzkich i elektro. Duetowi towarzyszył będzie Bogdan Bińczak, który będzie wspierał duet na instrumentach perkusyjnych oraz w chórkach i wielogłosowych partiach wokalnych. Koncert odbiega od stylistyki typowej dla występu bardów.



Leonard Cohen, gdyby żył kończyłby 90 lat. Był wybitnym poetą i pieśniarzem, inspirującym kolejne pokolenia poetów i bardów oraz twórców na całym świecie. Po jego utwory sięgali najwięksi polscy pieśniarze, bardowie, śpiewający aktorzy, piosenkarze.



Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Bilety w cenie 40 zł są do nabycia w internecie.