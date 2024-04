Wczasy w Klubie Muzycznym CSK

Formacja zaprezentuje zestaw nowych utworów z płyty „Program”. Duet stawia na szczery, emocjonalny przekaz, zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej. Album „Program” to rozważania na temat świata, w którym człowiek został zaprogramowany do pełnienia z góry określonych ról społecznych. Zespół Wczasy to założony w 2016 roku duet muzyczny, który tworzą: Bartłomiej Maczaluk i Jakub Żwirełło. Ich muzyka to połączenie nurtu postpunkowej zimnej fali, synth-popu z lat 80. i nostalgicznych brzmień gitarowych z lat 90. Jak dotąd wydali trzy płyty. Pierwsza z nich „Zawody” została wydana w 2018 roku, druga płyta „To wszystko kiedyś minie” ujrzało światło dzienne w 2021 roku. Ostatnim wydawnictwem zespołu jest płyta „Program”. Początek o godzinie 19.00. Bilety: 45 zł/35 zł do nabycia w Kasie CSK oraz https://bilety.csklublin.pl