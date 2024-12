Weekend z teatrem studenckim

"Odys płaczący" jest inscenizacją na podstawie dramatu Romana Brandstaettera. To opowieść o przemianie tytułowego bohatera wracającego z wojny pod Troją. Jest to poetycka historia o honorze, wojnie i miłosierdziu, a przy tym pełna grozy i rozważań o naturze człowieka. Spektakl dedykowany jest Profesorowi Leszkowi Mądzikowi i inspirowany jego działalnością sceniczną. Mocną stronę spektaklu są: gra światłem, choreografia, klimatyczna muzyka i przede wszystkim bogactwo słowa.

Najbliższe terminy: 6 grudnia (piątek) - godz. 18:00, 7 grudnia (sobota) - godz. 18:00, 8 grudnia (niedziela) - godz. 18:00. Miejsce: KUL CTW-02 (sala teatralna).

Drugim spektaklem, na który zaprasza Teatr ITP. jest „Noe. Wakacje na Karaibach”. Jest to dwuwątkowa opowieść. Z jednej strony plan biblijny, a z drugiej współczesny. Jest to opowieść o potrzebie zaufania, relacjach rodzinnych, niedomówieniach, czy braku kontaktu. Opowiedziane w zabawny i lekko refleksyjny sposób. Spektakl ten będzie grany na początku przyszłego roku tj.: 10, 11 i 12 stycznia 2025 r.

Informacje o rezerwacji: aby zarezerwować wejściówki należy wysłać zgłoszenie z podaniem tytułu, ilości osób, daty i godziny spektaklu pod adres: teatritp2001@gmail.com. Następnie skontaktuje się z Państwem osoba odpowiedzialna za rezerwację. Potwierdzenie zostanie wysłane e-mailem. Ceną za wejściówkę jest dowolna ofiara na rzecz teatru.