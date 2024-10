Wieczór z piosenkami Leonarda Cohena

Paweł Sztompke, Wojciech Skibiński i Krzysztof Taraszka zapraszają na muzyczną opowieść poświęconą jednemu z największych piosenkarzy i poetów wszech czasów. Będzie to koncert na dwie gitary, dwa głosy i jednego prowadzącego, wypełniony niezwykłymi historiami o miłości, wolności i losie. Leonard Cohen to kanadyjski piosenkarz, poeta i autor tekstów, uznawany za jednego z największych bardów w muzyce rozrywkowej. Jego kariera trwała ponad pięć dekad, w trakcie której stworzył mnóstwo kultowych przebojów m.in. takie jak: "Hallelujah", "Suzanne", "Famous Blue Raincoat", "I'm Your Man", "The Partisan", "Dance Me To The End Of Love", "Sisters of Mercy", "Bird On A Wire", "Take This Waltz" czy "In My Secret Life". Początkowo zaczynał jako poeta, ale jego talent muzyczny został doceniony, gdy zaczął komponować i śpiewać własne piosenki. Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego o godzinie 19:00. Link do biletów znajduje się TUTAJ