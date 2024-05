Wirtuoz skrzypiec w CSK

Jest to retrospektywny projekt, w którym Kennedy przedstawia m.in. kompozycje własne, utwory Bacha, a także autorskie aranżacje kompozycji autorstwa Krzysztofa Komedy i Ryuichiego Sakamoto. Jego artystyczne przedsięwzięcia to fuzja muzyki klasycznej, jazzu, rocka i muzyki popularnej. Kennedy studiował m.in. u wirtuoza skrzypiec Yehudi Menuhina oraz współpracował ze Stéphane Grappellim. Nagrał również najlepiej sprzedający się album klasyczny, w tym „Cztery pory roku” A. Vivaldiego (2 miliony sprzedanych płyt). Od ponad 40 lat występuje w najbardziej prestiżowych i znanych na całym świecie salach koncertowych.

Jego debiutancki album „Nigel Kennedy Plays Jazz” wydany w 1984 roku otworzył mu drzwi do świata jazzu. Od tego momentu jego talent i innowacyjność zaczęły być zauważane. Jednak nie tylko jazz sprawił, że Kennedy stał się znany na całym świecie. Wielką rolę odegrały jego interpretacje klasycznych mistrzów, takich jak Bach, Beethoven i Vivaldi, które do dziś wzbudzają podziw wśród publiczności z różnych kręgów muzycznych. Początek lubelskiego koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia w kasie CSK oraz https://bilety.csklublin.pl