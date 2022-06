Zamość. „Palcem po mapie” do Japonii

Iwona Marczak, z wykształcenia fizjoterapeutka i graficzka jest zapaloną podróżniczką. Odwiedziła już 6 kontynentów i ponad 50 krajów. Nie zawsze podróżowała z mamą, ale często, bo pani Bożena to podobno wyjątkowo bezproblemowy kompan na dalekie wypady.

O swojej wspólnej podróży do Japonii opowiedzą w Zamościu. Kogo tam spotkały? Co zobaczyły? Co jadły? Odpowiedzą na wszystkie pytania, a swoje opowieści zilustrują zdjęciami.

Wstęp na spotkanie „Palcem po mapie” jest wolny. ZDK realizuje ten cykl w ramach projektu „Za horyzont wyobraźni”, dofinansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.