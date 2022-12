32. Mikołajki Folkowe czyli muzyczne atrakcje w Chatce Żaka. "Chcemy stworzyć nową, współczesną definicję folku"

Mikołajki Folkowe to jeden z najstarszych lubelskich festiwali. Cieszące się wieloletnią tradycją wydarzenie (w tym roku odbywa się po raz 32.), to prawdziwe święto folkloru i tradycji. W repertuarze weekendowych atrakcji nie zabraknie występów zespołów z kraju i zagranicy. Wystąpią m.in. grupy z Ukrainy czy Słowacji oraz gospodarze - Orkiestra św. Mikołaja.

Tradycyjnie festiwal zainauguruje międzynarodowa konferencja naukowa. W tym roku jej tematem będzie "Żywa tradycja - dziedzictwo zbiorowej tożsamości". Będzie można w niej uczestniczyć w czwartek i piątek (8-9 grudnia) od godz. 9.

Jednym z głównym elementów festiwalu jest konkurs dla młodych artystów "Scena Otwarta". W tym roku jednak będzie miał on nową formułę.

– Oprócz muzyki rekonstruującej zaprezentujemy w tym roku, w czasie koncertu finałowego konkursu, wizjonerskie autorskie przekazy. Chcemy stworzyć nową, współczesną definicję tego nurtu muzycznego. Po raz pierwszy od 30 lat nie mówimy, ale pytamy muzyków czym dla nich jest folk – podkreśla Bogdan Bracha, organizator wydarzenia, lider Orkiestry Świętego Mikołaja.

"Scena Otwarta" wystartuje w piątek o godz. 15, a laureaci konkursu wezmą udział w sobotnim koncercie zaplanowanym na godz. 18.

Na chatkowej scenie wystąpią między innymi: Chrust, Joryj Kłoc (Ukraina), Almir Meskovic & Daniel Lazar (Bośnia/Serbia), Štefan Štec i Fajta (Słowacja) czy Orkiestra św. Mikołaja. Nie zabraknie także studenckich zespołów, które zaprezentują swoją twórczość dzięki wsparciu Stypendiów Kulturalnych Bogdanki w Chatce Żaka.

Wydarzeniom muzycznym towarzyszyć będą także m.in. wystawy, warsztaty świąteczne, Jarmark Cudów czy Ethno Silent Disco. Pełny program festiwalu dostępny jest na stronie internetowej Chatki Żaka.

– Mimo, iż festiwal jest już z nami czwartą dekadę, organizatorzy po raz kolejny zaskoczą, nie zatracając przy tym tożsamości "Mikołajek" – dodaje Izabela Pastuszko.

Na większość festiwalowych wydarzeń wstęp wolny. Bilety obowiązują piątkowy koncert o godz. 20.30 oraz sobotni zaplanowany na godz. 18. Karnety na wszystkie koncerty biletowane: 70 zł normalny / 50 zł ulgowy.

Program:

Czwartek, 8 grudnia

- 9.00 – Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości – międzynarodowa konferencja naukowa (Sala Coworkingowa i Przestrzeń Kultury Studenckiej) - WSTĘP WOLNY

Piątek, 9 grudnia

- 9.00 – Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości – międzynarodowa konferencja naukowa (Sala Coworkingowa i Przestrzeń Kultury Studenckiej) - WSTĘP WOLNY

- 15.00 – Scena Otwarta – folkowy konkurs muzyczny (Mała Sala Widowiskowa) - WSTĘP WOLNY

- 18.00 – „Zabywanie” – wernisaż wystawy Adrianny Iwanejko oraz pieśni z lubelskiego Podlasia w wykonaniu Adrianny Iwanejko i Eweliny Prokopiuk (Galeria Główna) - WSTĘP WOLNY

- 19.00 – „Sąsiedzi/Сусіди” – wernisaż wystawy Magdaleny Ciemierkiewicz (Galeria na I piętrze) - WSTĘP WOLNY

- 19.00 – „Chłopstwo. Historia bez krawata” – spotkanie autorskie z prof. Mateuszem Wyżgą (Chatka Cafe) - WSTĘP WOLNY

- 20.30 – Koncert (Duża Sala Widowiskowa): Chrust, Joryj Kłoc (Ukraina) - Bilety: 30 zł normalny / 20 zł ulgowy

- 21.00 – Ethno Silent Disco – DJ Krzaku i DJ Qsto (Mała Sala Widowiskowa) - WSTĘP WOLNY

Sobota, 10 grudnia

- 11.00 – Lubelska Orkiestra Rodzinna – próba otwarta – Przemysław Łozowski (hol przed Małą Salą Widowiskową) - WSTĘP WOLNY

- 12.00 – warsztaty tańców Górali Bukowińskich (Czadeckich) oraz tańców Lubelszczyzny – Bogumiła i Piotr Zgorzelscy (hol I piętro) - WSTĘP WOLNY

- 16.00 – „Namaluj sobie festiwalową torbę!” – warsztaty malowania toreb bawełnianych – Alena Hrybianchuk (hol parter) - WSTĘP WOLNY

- 18.00 – Koncert na Sobotę (Duża Sala Widowiskowa): Almir Meskovic & Daniel Lazar (Bośnia/Serbia), Štefan Štec i Fajta (Słowacja), Orkiestra św. Mikołaja, laureaci Sceny Otwartej - Bilety: 50 zł normalny / 40 zł ulgowy

Niedziela, 11 grudnia

- 11.00 – warsztaty świąteczne: Michał Kowalik – pająki lubelskie, Magdalena Ciopcińska – świece sojowe, Dariusz „Pan Koralik” Gołębiewski – ozdoby z koralików, Agata Stanowska – ozdoby z papieru (hol parter) - WSTĘP WOLNY

- 11.00 – warsztaty zaścięgi krzczonowskiej – Ignacy Wawrzycki (hol parter) - WSTĘP WOLNY

- 12.00 – warsztaty tańców Górali Bukowińskich (Czadeckich) oraz tańców Lubelszczyzny – Bogumiła i Piotr Zgorzelscy (hol I piętro) - WSTĘP WOLNY

- 13.00 – Harce Łemkowskie – warsztaty i zabawy taneczne dla dzieci 4-9 lat – Anna Romańczak-Polańska i Przemek Polański (Sala Ciszy) - Bezpłatne wejściówki

- 15.00 – Harce Łemkowskie – warsztaty i zabawy taneczne dla młodzieży 10-16 lat – Anna Romańczak-Polańska i Przemek Polański (Sala Ciszy) - Bezpłatne wejściówki

- 17.00 – Meet-Life-Style: warsztaty – Magdalena Rutkowska – stroiki świąteczne, Przemysław Łozowski – kolędy i pastorałki (hol przed Dużą Salą Widowiskową) - WSTĘP WOLNY

- 18.00 – Folk i okolice – AccFolkJazz – Na ludowo na jazzowo (Mała Sala Widowiskowa) - WSTĘP WOLNY

- 19.00 – Folk i okolice – The Helping Hand – Around the World in 2 Hours (Duża Sala Widowiskowa) - WSTĘP WOLNY

Festiwalowi towarzyszą (WSTĘP WOLNY):

- Pokonkursowa wystawa fotograficzna „Tradycja w obiektywie” (hol

parter)

- Folkowa Wymiennikownia (hol przed Małą Salą Widowiskową)

- Jarmark Cudów (piątek-sobota od 16:00, hol parter)