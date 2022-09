Festiwal Lesslów w Puławach

Festiwal Lesslów organizowany jest w hołdzie dwóm wybitnym kompozytorom związanym z Puławami – Wincentemu Ferdynandowi Lesslowi i Franciszkowi Lesslowi. To propozycja dla miłośników muzyki i historii, nawiązująca do spuścizny kulturowej przekazanej przez rodzinę Czartoryskich i jej otoczenie.



Koncert inauguracyjny zaplanowano na nadchodzącą niedzielę. W wyjątkowym koncercie udział weźmie Orkiestra Filharmonii Lubelskiej pod batutą Piotra Wijatowskiego. W koncercie udział weźmie także baryton Tomasz Mazur. W programie m.in. kompozycje Dvoraka, Karłowicza i Barbera. Obok utworów instrumentalnych, w programie znajdą się także 4 sonety miłosne do słów W. Szekspira Tadeusza Bairda.



Drugi z koncertów odbędzie się we wtorek o godz. 12 w Domu Chemika. Występ dedykowany będzie dzieciom, ale równie dobrze bawić się na nim będą dorośli. Pianiści Renata Pabich i Maciej Pabich z towarzyszeniem Lubelskiego Zespołu Kameralnego wykonają m.in. "Karnawał zwierząt" C. Saint-Saensa.



W czwartek, 8 września o godz. 18, w Domu Chemika zostanie zorganizowany recital fortepianowy Rafała Mokrzyckiego. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to wydarzenie, bowiem po raz pierwszy współcześnie zostanie wykonana kompozycja "Grande Sonate C-dur op. 6" Francisza Lessla. W programie także kompozycje Szymanowskiej i Chopina.



W następy piątek, 9 września o godz. 17, Dom Chemika będzie gościł uczniów, absolwentów oraz nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej im. R. Twardowskiego w Puławach. Artyści wykonają kompozycje Chopina, Ogińskiego, Twardowskiego, Paderewskiego i innych wybitnych kompozytorów. Gospodarzem wieczoru będzie Stanisława Małgorzata Ziemnicka.



Finałowy koncert festiwalu odbędzie się wyjątkowo w Kościele pw. św. Józefa we Włostowicach. 11 września o godz. 19 będzie można po raz pierwszy usłyszeć odrestaurowane zabytkowe organy. Na instrumencie zagra znakomity organista Jerzy Kukla, który także podjął się prac konserwatorskich, a będą mu towarzyszyć grający na wiolonczeli Maciej Łacny oraz mezzosopran Magdalena Wachowska. W repertuarze kompozycje autorów polskich i zagranicznych, w tym pierwsze współczesne wykonanie "La charite, pour l'amour de Dieu!" Gounoda.



Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp wolny!