Festiwal Stolica Języka Polskiego 2022 w Szczebrzeszynie i Zamościu. Co w programie?

Takie informacje przekazano w czwartek, podczas zrealizowanego online spotkania z udziałem organizatorów wydarzenia Katarzyny Sobieskiej, Piotra Dudy i Gabrieli Figury. Początek rozmowy zdominowały wspomnienia z poprzednich edycji festiwalu. Podsumowano też zeszłoroczną, w trakcie której odbyło się ponad 100 najróżniejszych wydarzeń, m.in. spotkania z autorami, ale też koncerty, wystawy i warsztaty. Równie ciekawie ma być także w tym roku. Szczegóły programu nie zostały jeszcze ujawnione, bo to nastapić ma dopieroza jakiś czas – 15 czerwca. – Program będzie niesamowity i emocjonujący – obiecał Piotr Duda.

Już wiadomo, że Festiwal Stolica Języka Polskiego rozpocznie się 7 sierpnia w Zamościu. Wśród licznych wydarzeń zaplanowanych na ten dzień będzie m.in. pasmo językowe, które, jak zapowiedział dr hab. Paweł Nowak z Katedry Komunikacji Medialnej lubelskiego UMCS, poświęcone zostanie językowi propagandy.

– Na program festiwalu wpływa wiele czynników, również sytuacja geopolityczna, dlatego w kontekście wojny na Ukrainie, w tym roku zaprosimy do Szczebrzeszyna autorów z Ukrainy – zdradziła Katarzyna Sobieska, dyrektor wykonawcza wydarzenia.

Organizatorzy apelowali też do uczestników i miłośników Festiwalu, by zechcieli zostać jego mecenasami i wsparli organizację wydarzenia finansowo. Można to zrobić poprzez stronę internetową stolicajezykapolskiego.pl. Zbiórka pieniędzy potrwa do 10 czerwca, a każdy wpłaci nawet najmniejszą kwotę, otrzyma upominek: plakat z grafiką autorstwa Szymona Grochowskiego.

Niezmiennie imprezę wspierać będą samorządy: Zamość, gmina Szczebrzeszyn oraz powiat zamojski, a także liczni, wierni sponsorzy oraz ministerstwo kultury.