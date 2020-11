Filmy, spotkania i warsztaty. Przed nami 14. Lubelski Festiwal Filmowy (program)

Od Złotych Mrówkojadów do LFF



Historia najważniejszego lubelskiego festiwalu filmowego sięga 2007 roku, kiedy po raz pierwszy wręczono słynne już statuetki Złotych Mrówkojadów. Inicjatywa Macieja Misztala i Andrzeja Rusina bardzo szybko zyskała uznanie i ogólnopolski, a wkrótce także międzynarodowy, charakter. Dość powiedzieć, że Złote Mrówkojady odbierali w Lublinie uznani dziś twórcy filmowi z kraju i zagranicy.



- Złote Mrówkojady otrzymali m.in.: Kuba Czekaj, Cesar Diaz Melendez, Grzegorz Jaroszuk, Moritz Krämer, Paweł Maślona, Miłosz Sakowski, Grzegorz Szczepaniak, Max Zähle, czy Grzegorz Zariczny - wymieniają organizatorzy festiwalu.



Od 10. jubileuszowej gali organizatorzy ogłosili zmianę nazwy na Lubelski Festiwal Filmowy. Przez lata na lubelskiej imprezie pokazano blisko 1000 filmów. Tylko w tym roku organizatorzy pokażą ponad 120 produkcji w ramach kilku sekcji tematycznych i konkursowych. Mimo że po raz pierwszy wydarzenie będzie miało zupełnie inny charakter niż dotychczas, bo w całości przeprowadzone zostanie online, odbędą się zarówno projekcje filmowe, jak i szereg wydarzeń towarzyszących.



Ponad 50 filmów w konkursach



Podczas tegorocznej edycji LFF zaprezentowanych zostanie 6 filmów pełnometrażowych w ramach konkursu Fokus: Pełny Metraż. Polskę reprezentuje dwóch debiutantów: Bartosz Kruhlik z nagrodzoną na festiwalu w Gdyni "Supernovą" i Piotr Adamski z nagrodzonym na festiwalu w Koszalinie "Easternem". Oprócz tego widzowie zobaczą aż 4 premiery, będą to: cypryjski "Obywatel senior", łotewska "Jełgawa 94'", czeskie "D2: Pociągiem na koniec świata" oraz rosyjski film "Etiuda #2".



Lubelski Festiwal Filmowy będzie również świętem krótkiego metrażu. O statuetki Złotego Mrówkojada powalczy w 7 konkursach 50 filmów. Przed nami konkursy: Animacja, Dokument, Emocje, Pomysł, Temat, Eksperyment i konkurs filmów dziecięcych.



W tym roku w jury festiwalu zasiądą: Katarzyna Borowiecka (znana do niedawna z radiowej Trójki, a obecnie autorka POPcastu) oraz Agnieszka Pisarek i Dawid Adamek (autorzy najpopularniejszego w Polsce kanału dyskusyjnego poświęconego filmom Sfilmowani). Tegorocznych laureatów Festiwalu poznamy 28 listopada.



Nie tylko rywalizacja



Tradycyjnie Lubelski Festiwal Filmowy będzie obfitował w wydarzenia towarzyszące. Nie zabraknie ciekawych spotkań z zaproszonymi gośćmi oraz prelekcji. Organizatorzy zaproszą m.in. na spotkanie z reżyserami dokumentu "Książę i dybuk" (26 listopada, godz. 17), dyskusję "Jak opowiadać o historii?", którą poprowadzi dr Radosław Bomba z UMCS (26 listopada, godz. 20), czy wykład poświęcony jednemu z pionierów kina - Kazimierzowi Prószyńskiemu (27 listopada, godz. 16). O perspektywach festiwali filmowym będą dyskutowali organizatorzy tworzący sieć Film Festivals Constellation (28 listopada, godz. 19).



Ważnym elementem tegorocznej odsłony LFF będą warsztaty festiwalowe z ekspertami. W poniedziałek, 23 listopada o godz. 20 odbędą się warsztaty języka filmowego dla studentów, z kolei we wtorek, 24 listopada o godz. 18 organizatorzy zaproszą licealistów na zajęcia poświęcone nowoczesnemu pisaniu i mówieniu o filmie. Będzie też koncert Czułej Obserwacji (26 listopada, godz. 22), a na amatorów wyzwań czeka Filmowy Pub Quiz (25 listopada, godz. 22).



Lubelski Festiwal Filmowy w Internecie



W tym roku wszystkie wydarzenia festiwalowe będą darmowe i odbędą się za pośrednictwem Internetu. Aby obejrzeć wybrany film, należy wejść na stronę internetową lff.lublin.pl i w zakładce "Edycja 2020" wybrać "Harmonogram". Następnie należy zarejestrować się na wybrany pokaz poprzez system Evenea i uzyskać kod dostępu do projekcji.



Większość wydarzeń towarzyszących odbywać się będzie na żywo na Facebooku LFF. Niektóre z nich, na przykład warsztaty, będą prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM. W takim przypadku również wymagana jest darmowa rejestracja w systemie Evenea. Szczegółowy program dostępny jest na stronie festiwalu.



Program Festiwalu:



23 listopada:

- godz. 16.30 - filmy w sekcji "Niedostosowani"

- godz. 18 - konkurs "Fokus: Emocje, cz. 1"

- godz. 18.30 - konkurs "Fokus: Pełny metraż"

- godz. 20 - filmy w sekcji "Online stories"

- godz. 20 - warsztaty języka filmowego

- godz. 22 - Klub Festiwalowy Online, Filmowy Open-Mike, Stand-Up



24 listopada:

- godz. 16.30 - filmy w sekcji "Animowany Świat cz. 1"

- godz. 17 - rozmowa o filmie "Z dalekiego kraju"

- godz. 18 - konkurs "Fokus: Eksperyment"

- godz. 18 - warsztaty nowoczesnego pisania i mówienia o kinie

- godz. 18.30 - konkurs "Fokus: Pełny metraż"

- godz. 20 - filmy w sekcji "Animowany Świat cz. 2"



25 listopada:

- godz. 16.30 - filmy w sekcji "Brutalna rzeczywistość"

- godz. 17 - rozmowa o filmie "Dybuk"

- godz. 18 - filmy w sekcji "Świat w offie"

- godz. 18.30 - konkurs "Fokus: Pełny metraż"

- godz. 19.45 - konkurs "Fokus: Dokument cz. 1"

- godz. 22 - Klub Festiwalowy Online, Filmowy Pub Quiz



26 listopada:

- godz. 16.30 - filmy w sekcji "Świat kobiet"

- godz. 17 - pokaz filmu "Książę i dybuk" i spotkanie z twórcami

- godz. 18 - konkurs "Fokus: Temat cz. 1"

- godz. 19 - konkurs "Fokus: Pełny metraż"

- godz. 19.30 - filmy w sekcji "Zoom na emigrację"

- godz. 20 - Lublin Media Meetings: jak opowiadać o historii?

- godz. 22 - Klub Festiwalowy Online, Koncert Czuła Obserwacja



27 listopada:

- godz. 16 - rozmowa o Kazimierzu Prószyńskim

- godz. 16.30 - konkurs "Fokus: Dokument cz. 2"

- godz. 18 - konkurs "Fokus: Pomysł"

- godz. 19 - konkurs "Fokus: Pełny metraż"

- godz. 20 - konkurs "Fokus: Animacja"

- godz. 21.30 - filmy w sekcji "Czego się boimy"



28 listopada:

- godz. 10 - filmy w sekcji "Rodzinne kino 10+"

- godz. 11 - konkurs "Fokus: Dzieci 7+"

- godz. 12 - warsztaty dla rodzin

- godz. 13 - filmy w sekcji "Przyszłość w offie"

- godz. 14.15 - filmy w sekcji "Zrozumieć dorosłość"

- godz. 16.30 - konkurs "Fokus: Emocje, cz. 2"

- godz. 18 - konkurs "Fokus: Pełny metraż"

- godz. 18.30 - konkurs "Fokus: Temat cz. 2"

- godz. 19 - Lublin Media Meetings: nowy początek?

- godz. 20 - filmy w sekcji "Przemoc rodzi przemoc"