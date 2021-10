Gwiazdy światowej sceny na 25. Międzynarodowych Spotkaniach Teatrów Tańca

To będzie duże, trwające kilkanaście dni wydarzenie obfitujące w spektakle taneczne znakomitych artystów z kraju i ze świata. W Lublinie zaprezentowane zostaną m.in. przedstawienia z Niemiec, Holandii, Białorusi, Włoch, Francji czy Hiszpanii.

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie to jeden z najstarszych tego typu festiwalu w Polsce i Europie Wschodniej. W tym roku poszczególne wydarzenia organizowane będą w Centrum Kultury, Centrum Spotkania Kultur, Galerii Labirynt oraz w Chatce Żaka.

Festiwal wystartuje już 10 listopada. Niemal każdego dnia trwania wydarzenia będzie można zobaczyć kilka ciekawych spektakli, wśród nich m.in. zaplanowane na otwarcie "Tender Fights 2020", które organizatorzy określają mianem performance'u wideo, spektaklu który nigdy się nie odbył. Także pierwszego dnia swoją premierę zaprezentuje Lubelski Teatr Tańca. "W moim początku jest mój kres" to przedstawienie oparte na twórczości T.S. Eliota.

W repertuarze znajdą się też "Harleking" w wykonaniu Ginevry Panzetti oraz Enrico Ticconiego, "Café Müller" Dominika Więcka - fanowska odpowiedź na spektakl Piny Bausch czy "Dzisiaj, Wszystko" Dady von Bzdülöw, która czerpie inspirację ze starotestamentowej Księgi Koheleta.

Tradycyjnie Spotkania Teatrów Tańca będą obfitować w wydarzenia towarzyszące, na które złożą się m.in. różnorodne warsztaty, spotkania ze specjalistami oraz artystami, dyskusje z udziałem widzów oraz filmy i koncerty.

Warto zwrócić uwagę na warsztaty, na które złożą się m.in. zajęcia poświęcone dramaturgii tańca, które poprowadzą Anka Herbut, Mateusz Szymanówka i warsztaty hip-hop pod okiem Lindy i Mike'a Hayfordów.

Zdecydowanie największym wydarzeniem tegorocznej edycji festiwalu będą pokazy spektaklu "Kontakthof" w wykonaniu artystów związanych z TanzTheater Wuppertal Piny Bausch. Pokazy w Lublinie, a tych organizatorzy szykują aż trzy, będą unikatowe, bo w tej części Europy na razie się tego spektaklu nie będzie można zobaczyć ponownie. Sztuka będzie prezentowana w dniach 19-21 listopada o godz. 18 w Centrum Spotkania Kultur.

W tych samych dniach artyści związani z Tanztheater Wuppertal Pina Bausch: Nazareth Panadero i Janusz Subicz, poprowadzą masterclass dla tancerzy zaawansowanych. Będzie ich można spotkać także na wydarzeniach w Chatce Żaka (17 listopada o godz. 17) oraz auli Nowego Wydziału Humanistycznego UMCS (18 listopada, godz. 13.50).

Sprzedaż biletów zostanie uruchomiona 4 listopada. Na poszczególne spektakle bilety będą kosztować 15/25 zł. Wejściówki na spektakl "Kontakthof – Sztuka Piny Bausch" w CSK to koszt od 80 do 220 zł. Bilety będą dostępne w kasie Centrum Kultury oraz online.

Szczegółowe informacje i zapisy na warsztaty: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl

PROGRAM:

10.11 / środa

godz. 18:00: Ana Dubljević / Kasia Kania / Marja Christians: „Tender Fights 2020” / Galeria Labirynt / 60 min

godz. 20:00: Lubelski Teatr Tańca: „W moim początku jest mój kres” / Sala Widowiskowa CK

11.11 / czwartek

godz. 17:00: Dada von Bzdülöw: „Dzisiaj, Wszystko” / ACKiM „Chatka Żaka” / 60 min

godz. 18:30: Premiera: Yauheniya Nikalaichuk: „SomeBody’s home” / Galeria Labirynt, Sala Czarna / 60 min

godz. 20:00: Premiera: Dominik Więcek: „Café Müller” / Sala Czarna CK / 40 min

godz. 21:00: Arno Schuitemaker: „If You Could See Me Now” / Sala Widowiskowa CK / 55 min

12.11 / piątek

godz. 18:00: Dominik Więcek: „Café Müller” / Sala Czarna CK / 40 min

godz. 19:00: Scena krótkich form tanecznych: Jacek Łumiński „Bodily Suites Reclaimed” / Marcin Miętus „exit” / Iga Włodarczyk „Figa” / Roberto Tallarigo „Behind the screen” / Sala Widowiskowa CK

20:00: „Das beste deutsche Tanzsolo” – pokaz rejestracji spektakli laureatów konkursu tańca w Lipsku / Oratorium CK

13.11 / sobota

godz. 17:00: Renae Shadler & Collaborators with Roland Walter: „SKIN” / ACKiM „Chatka Żaka” / 40 min

godz. 18:30: Premiera lubelska: Magdalena Jędra: „Złe ziele” / Galeria Labirynt

godz. 20:00: Linda Hayford: „AlShe/Me” / Joy Ritter: „BABAE” / Sala Widowiskowa CK / 30+30 min

14.11 / niedziela

godz. 16:00: Premiera lubelska: Jacek Przybyłowicz: „Humani Corporis Fabrica” / Sala Czarna CK

godz. 17:30: Kamińska / Kania / Ustowska / Durski / Stanek: „Imaginary Archive” / Galeria Labirynt, Sala Czarna / 60 min

godz. 19:00: La Macana: „Pink Unicorns” / ACKiM Chatka Żaka

godz. 21:00: Jacek Przybyłowicz: „Humani Corporis Fabrica” / Sala Czarna CK / 40 min

15.11 / poniedziałek

godz. 19:00: Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi: „Harleking” / Sala Widowiskowa CK / 40 min

16.11 / wtorek

godz. 19:00: Kat Válastur: „Rasp Your Soul” / Sala Widowiskowa CK / 60 min

19.11 / piątek

godz. 19:00: Tanztheater Wuppertal Pina Bausch: „Kontakthof – Sztuka Piny Bausch” / Centrum Spotkania Kultur, Sala Operowa

20.11 / sobota

godz. 18:00: Tanztheater Wuppertal Pina Bausch: „Kontakthof – Sztuka Piny Bausch” / Centrum Spotkania Kultur, Sala Operowa

21.11 / niedziela

godz. 18:00: Tanztheater Wuppertal Pina Bausch: „Kontakthof – Sztuka Piny Bausch” / Centrum Spotkania Kultur, Sala Operowa

Wydarzenia towarzyszące:

11.11 / czwartek

godz. 10-18:30: „Tender fights” – instalacja oraz projekcja filmu / Galeria Labirynt / wstęp wolny

12.11 / piątek

godz. 21:00: Piotr Kurek: „Hive” – koncert solo z muzyką elektroniczną / Piwnice CK / wstęp wolny dla posiadaczy biletów festiwalowych, ilość miejsc ograniczona

16.11 / wtorek

godz. 17:30: „Be Circled” – projekcja filmu oraz spotkanie z przedstawicielami fundacji Circe Platform (Gruzja) / Kawiarnia Centralna / wstęp wolny

17.11 / środa

godz. 17:00: Nazareth Panadero i Janusz Subicz (artyści związani z Tanztheater Wuppertal Pina Bausch) – spotkanie z artystami oraz seminarium dla językoznawców / ACKiM UMCS „Chatka Żaka” / wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

18.11 / czwartek

godz. 13:50: Nazareth Panadero i Janusz Subicz (artyści związani z Tanztheater Wuppertal Pina Bausch) – spotkanie z artystami / Aula Nowego Wydziału Humanistycznego UMCS / wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

Warsztaty:

8-11.11

Warsztaty z dramaturgii tańca / prowadzenie: Anka Herbut, Mateusz Szymanówka (grupa projektowa)

11-12.11

Warsztaty hip hop / prowadzenie: Linda i Mike Hayford

11-14.11

Coaching dla tancerzy zaawansowanych / prowadzenie: Arno Schuitemaker (grupa projektowa)

14-15.11

Warsztaty tańca współczesnego z gośćmi festiwalu dla tancerzy początkujących i średnio-zaawansowanych

19-21.11

Masterclass dla tancerzy zaawansowanych / prowadzenie: Nazareth Panadero, Janusz Subicz (artyści związani z Tanztheater Wuppertal Pina Bausch)