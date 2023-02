II Nadbużański Festiwal Muzyki Wielkopostnej we Włodawie

Projekt zainaugurowano przed rokiem z inicjatywy Towarzystwa Muzyki Chóralnej "VLODAVIENSIS". Koncerty, których celem była popularyzacja muzyki pasyjnej spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem odbiorców.



- Muzyka pasyjna, choć niezwykle bogata w swej formie i dramaturgii, jest skromniej prezentowana poza liturgią kościelną niż np kolędy, mimo tego, że obydwa gatunki inspirowane są tak samo ważnymi wydarzeniami z ewangelii. Nasz festiwal ma więc przybliżyć odbiorcy piękno muzyki wielkopostnej europejskich i polskich kompozytorów na przestrzeni stuleci - podkreślają organizatorzy festiwalu.



II Nadbużański Festiwal Muzyki Wielkopostnej organizowany we współpracy z Włodawskim Domem Kultury, Parafią Św. Ludwika we Włodawie (w której będą odbywać się poszczególne koncerty) oraz Chórem Ziemi Włodawskiej "Vlodaviensis".



Pierwszy z koncertów odbędzie się już 5 marca. W kościele we Włodawie wystąpi Zespół Muzyki dawnej Jerycho. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie. Artyści mają w swoim dorobku kilka nagranych płyt oraz występy w kraju za granicą.



Następne koncerty zaplanowano w kolejne niedziele marca. W festiwalu udział wezmą również Robert Grudzień, Chór Ziemi Włodawskiej "Vlodaviensis", Chór "Słoneczny Krąg" z Żułowa, Chór parafii Pliszczyn oraz Muzykująca rodzina z Lublina "The Fedor Family".



Warto podkreślić, że festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa grafiki "Droga Krzyżowa" autorstwa Anety Mazurek, której otwarcie nastąpi 5 marca o godz. 13 w Klasztorze Ojców Paulinów we Włodawie.



Wszystkie koncerty są bezpłatne. Wydarzenia będą się odbywać o godz. 19 w kościele Św. Ludwika we Włodawie.



Harmonogram:



5 marca - Zespół Muzyki dawnej Jerycho

12 marca - Robert Grudzień, Chór Ziemi Włodawskiej "Vlodaviensis"

19 marca - Chór "Słoneczny Krąg" z Żułowa, Chór parafii Pliszczyn

26 marca - Muzykująca rodzina z Lublina "The Fedor Family".