KODY 2022. Weekend pełen atrakcji

W piątek muzyczne atrakcje rozpoczną się o godz. 18. Warto odwiedzić klasztor OO. Dominikanów przy ul. Złotej, w wirydarzu którego zabrzmi wyjątkowy, medytacyjny utwór "For Christian Wolff" Mortona Feldmana w wykonaniu artystek znanych z wielkich doświadczeń na polu nowej muzyki jak i bardzo kreatywnego podejścia do muzycznej problematyki: flecistki Ewy Liebchen i pianistki Emilii Sitarz.



Następnie o godz. 21 w pubie Trybunalska City (Rynek 4) Rafał Ryterski przedstawi oryginalny projekt "Tears are the Diamonds of the Soul". Jak przekonują organizatorzy wydarzenia, artysta odsłoni przed słuchaczami świat dźwięków będący efektem złożenia plastikowych, gumowych, metalicznych i poliestrowych struktur dźwiękowych – przestrzeń, w której uwolnionej odmienności.



Kolejne muzyczne spotkania w sobotę. O godz. 17 w Teatrze Starym w Lublinie (ul. Jezuicka 18) będzie można wysłuchać koncertu "Wokół Pierrota". To klasyka Arnolda Schönberga w wykonaniu kompozytorów: Sławomira Wojciechowskiego, Marty Śniady i Piotra Tabakiernika i z udziałem młodzieży lubelskich szkół średnich. Ten koncert to specjalne zamówienie Fundacji Harmonie i Hałasy.



O godz. 20 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) wystąpi międzynarodowa grupa Ensemble E. Kolektyw działa na polu współczesnej muzyki eksperymentalnej, noise'u, muzyki improwizowanej, współczesnego folku, free jazzu i innych eksperymentalnych dziedzin i tradycji muzycznych. Artyści wykonają kompozycje Matsa Gustafssona.



Dzień zwieńczą dwa dodatkowe wydarzenia o godz. 22. W Galerii Rozdroża (Centrum Kultury) nastąpi otwarcie wystawy "Pieces of Peace & Fire!", na której zaprezentowane zostaną partytury graficzne wspomnianego już Gustafssona zestawione z instalacją "Felix" stworzoną ze zużytych i połamanych stroików saksofonowych. W tym samym czasie w Wirydarzu CK rozpocznie się potańcówka z tradycyjnymi ukraińskimi melodiami.



14. edycja KODÓW zakończy się w niedzielę. Na finał organizatorzy zaproszą na dwa ciekawe koncerty w Centrum Kultury. Najpierw, o godz. 17, scenę przejmie dwóch znakomitych solistów – wirtuozów akordeonu, Maciej Frąckiewicz i Rafał Łuc, którym towarzyszyć będzie kompozytorski kwartet - Kasia Głowacka, Mikołaj Majkusiak, Paweł Hendrich i Julius Eastman.



Festiwal zwieńczy o godz. 19 prawykonanie opery alternatywnej "Maurycy Beniowski" na motywach dzieła Juliusza Słowackiego. - Podjęliśmy wraz Krzysztofem Knittlem próbę przedstawienia słuchaczom zawikłanych losów Beniowskiego, co do realności których sami nie mamy żadnej pewności. Dlatego utwór nazywa się "operą alternatywną" i dlatego tak istotną role odgrywają w nim postaci "Prawdy" i "Tys prawdy" - opowiada reżyser projektu i autor libretta - Maciej Wojtyszko.



Wstęp na większość jest bezpłatny. Obowiązują jednak darmowe wejściówki, które można pobierać na stronie internetowej festiwalu oraz na portalu evenea.pl. Zapłacić trzeba jedynie za sobotni koncert formacji Ensemble E. Koszt: 50/80 zł.