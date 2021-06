Muzyczne premiery na Lublin Jazz Festiwal 2021 (program)

W hołdzie Tyrmandowi



Z powodu epidemii koronawirusa ostatecznie nie doszła do skutku ubiegłoroczna edycja cieszącego się w Lublinie olbrzymią popularnością festiwalu. To właśnie organizowana przez Centrum Kultury impreza pozwala odkrywać przez melomanów najciekawsze muzyczne zjawiska jazzowe i uczestniczyć w koncertach najlepszych artystów nie tylko z kraju, ale i ze świata. 12. edycja wydarzenia, przeniesiona na 2021 rok, zgodnie z ubiegłorocznym założeniem będzie odwoływać się do Leopolda Tyrmanda z okazji obchodzonej w 2020 roku 100. rocznicy jego urodzin.



Legendarny pisarz, autor takich powieści jak "Zły", był także wielkim miłośnikiem oraz popularyzatorem jazzu. W ramach festiwalu będzie można m.in. podziwiać wyjątkową wystawę "Jazz Tyrmanda" Justyny Polakowskiej, ukazującej związki artysty z muzyką jazzową. Na ekspozycję złożą się złożą się fotografie, fragmenty książek czy wywiady. Wystawa będzie czynna od 12 do 23 lipca w Galerii OKNA.



Lubelskie premiery i konkurs dla młodych



W tym roku festiwal potrwa aż siedem dni. Na początek organizatorzy zapraszają na cykl Lubelskie Premiery. Przez trzy dni, od 12 do 14 lipca o godz. 20, w Centrum Kultury będzie można za darmo uczestniczyć w premierowych koncertach współczesnych polskich formacji. Cykl zainauguruje 12 lipca zespół Not For Sale, który odwołuje się do polskiego jazzu lat 60.



13 lipca wystąpią Aleksandra Kutrzepa Quartet feat. Mikołaj Trzaska. Artyści będą promować nową płytę "No One Knows Where", zawierającą 6 kompozycji autorstwa liderki grupy, uznanej przez Jazz Forum za jedną z najlepszych polskich skrzypaczek. Płyta jest połączeniem jazzu awangardowego oraz muzyki współczesnej. Z kolei 14 lipca w Wirydarzu CK zagra orkiestra Mikroelementy, tworząca muzykę opartą na improwizacji i medytacyjnym transie. W gronie artystów, którymi się inspirują, znajdują się tacy twórcy jak: John Coltrane, Fela Kuti czy Don Cherry.



Nowością podczas tegorocznego festiwalu jest konkurs muzyczny dla młodych artystów - JAZZiNSPIRACJE, którego finalistami zostali: Aga Gruczek Trio, Anna Jopek / Jakub Klemensiewicz, Filip Żółtowski Quartet, MION (Rafał „Roki” Rokicki / Maciej Baraniak / Beniamin Przeradowski). Specjalny koncert konkursowy zaplanowano na czwartek, 15 lipca na godz. 18.



Weekend z gwiazdami



Gwiazdy tegorocznej edycji Lublin Jazz Festiwal opanują Centrum Kultury w weekend 16-18 lipca. Na lubelskiej scenie zagrają goście z Polski i zagranicy: Piotr Damasiewicz Union feat. David Murray (16 lipca, godz. 19), projekt Holden / Zimpel (16 lipca, godz. 21), Emil Miszk & The Sonic Syndicate (17 lipca, godz. 19) oraz Billy Hart Quartet (17 lipca, godz. 21).



Tegoroczna odsłona Lublin Jazz Festiwal zakończy się w niedzielę, 18 lipca. W Centrum Kultury odbędą się trzy wyjątkowe koncerty. O godz. 18 wystąpią Tomasz Dąbrowski & Istnienia Poszczególne. To projekt poświęcony pamięci jednego z najważniejszych muzyków na polskiej i europejskiej scenie jazzowej – Tomasza Stańki.



Na godz. 20 zaplanowano z kolei koncert formacji Piotr Baron Quartet, który zaprezentuje najpopularniejsze kompozycje Zbigniewa Wodeckiego w interpretacji jazzowych mistrzów.



Imprezę zwieńczy o godz. 21.30 występ zespołu Prim z Austrii, którego twórczość stanowi połączenie lirycznych melodii, rockowych riffów i drum'n'bassu.



Festiwal Lublin Jazz to jednak nie tylko fascynujące koncerty, ale również wydarzenia towarzyszące. Wśród nich wspomniana wystawa "Jazz Tyrmanda" Justyny Polakowskiej, sobotnie jam session prowadzone przez gości specjalnych czy zaplanowane na 13 lipca o godz. 18 spotkanie z Mikołajem Trzaską wokół książki "Wrzeszcz! Mikołaj Trzaska. Autobiografia".



Wstęp na wszystkie wydarzenia w dniach 12-15 lipca jest bezpłatny. Na weekendowe koncerty od 16 do 18 lipca obowiązują bilety dostępne w kasie Centrum Kultury oraz online (koszt: 16 lipca - 60/80 zł, 17-18 lipca - 80/100 zł za dzień). Można również nabywać karnety na cały weekend w cenie 200/250 zł.



Program:



12-23 lipca:



- „Jazz Tyrmanda” - wystawa przygotowana przez Justynę Polakowską z okazji 100. rocznicy urodzin Leopolda Tyrmanda, przedstawiająca postać Tyrmanda jako miłośnika jazzu.

Galeria OKNA Miejskiej Biblioteki Publicznej, I piętro Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12



12 lipca:



- godz. 20:00: Not For Sale – Alibi / Wirydarz CK / wstęp wolny



13 lipca:



- godz. 18:00: Spotkanie z Mikołajem Trzaską wokół książki „Wrzeszcz! Mikołaj Trzaska. Autobiografia”. Prowadzenie: Rafał Chwała / Wirydarz CK / wstęp wolny

- godz. 20:00: Aleksandra Kutrzepa Quartet feat. Mikołaj Trzaska / Wirydarz CK / wstęp wolny



14 lipca:



- godz. 20:00: Mikroelementy – Connecting People / Wirydarz CK / wstęp wolny



15 lipca:



- godz. 18:00: Finał konkursu JAZZiNSPIRACJE - Aga Gruczek Trio / Filip Żółtowski Quartet / Jopek/Klemensiewicz / MION / Wirydarz CK / wstęp wolny



16 lipca:



- godz. 19:00: Piotr Damasiewicz Union feat. David Murray

- godz. 21:00: Holden / Zimpel

Wirydarz CK / na oba koncerty obowiązuje jeden bilet: 60/80 zł



17 lipca:



- godz. 19:00: Emil Miszk & The Sonic Syndicate

- godz. 21:00: Billy Hart Quartet

Wirydarz CK / na oba koncerty obowiązuje jeden bilet: 80/100 zł

- godz. 22:30: Jam session



18 lipca:



- godz. 18:00: Tomasz Dąbrowski & Istnienia Poszczególne

- godz. 20:00: Piotr Baron Quartet – Wodecki Jazz

Wirydarz CK / na oba koncerty obowiązuje jeden bilet: 80/100 zł

- godz. 21.30 – Prim / Wirydarz CK / wstęp wolny