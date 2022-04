Spektakle, wystawy i kino. 6. Festiwal Scenografii i Kostiumów "Scena w Budowie"

Tradycyjnie w ramach festiwalu przyznawana jest nagroda - "Złota Kieszeń", o którą walczą najlepsze polskie spektakle minionego sezonu artystycznego 2020/2021. Nazwa nagrody nawiązuje do architektury przestrzeni teatralnej, kieszeni scenicznej, a także do elementu ubioru. Pula nagród w tej edycji wynosi 25 tysięcy złotych.

– W tym roku kapituła "Sceny w Budowie" spośród 34 przedstawień do ścisłego finału zakwalifikowała osiem, które walczyć będą o nagrody. Trzy z nich zaprezentujemy w CSK – mówi dyrektor Centrum Spotkania Kultur, Katarzyna Sienkiewicz.

Spektakle, które będą mogli zobaczyć lubelscy widzowie, to "Zły" Piotra Ratajczaka w wykonaniu Teatru Polskiego z Bielska-Białej, "Faust" Teatru Wybrzeże w Gdańska w reżyserii Radosława Stępnia oraz "Robot" Marka Chodaczyńskiego (Unia Teatr Niemożliwy).

To jednak nie wszystkie teatralne propozycje. Na finał festiwalu, 15 maja, organizatorzy zaproszą na plenerowy pokaz spektaklu "Peregrinus" Teatru KTO z Krakowa.

W trakcie festiwalu nie zabraknie też ciekawych wystaw. Wspomnianą już ekspozycję "#Dorman2022" będzie można podziwiać od 5 maja do 3 lipca. Jej bohaterem jest słynny twórca teatralny i eksperymentator Jan Dorman.

– Dorman to postać zwrotna, przewrotna, konfabulująca, konsternująca, czasem absurdalna, ekscentryczna, zaskakująca i dziwaczna. I teraz wyobraźmy sobie wystawę zbudowaną na wszystkich tych cechach w sali o wymiarach 25 metrów na 6 - Jan Dorman staje się tutaj przestrzenią, duchem, wyobraźnią. Jest w powietrzu, na ścianach, w wirtualnym eterze, wyświetla się i brzmi – opowiada kuratorka wystawy, Laura Sonik.

Z kolei 15 maja nastąpi otwarcie wystawy studenckiej "Narcyz". Będą to najciekawsze prace studentów siedmiu uczelni artystycznych z całej Polski. W tym roku motywem przewodnim wystawy będzie mit o Narcyzie.

– Język obrazu, instalacji to krok, by poprzez wrażliwość młodych twórców zajrzeć w pokłady tego stanu jakim jest narcyzm. Jest on symbolem miłości własnej, znakiem egoizmu i odwrócenia się od innych osób. Postać zamknięta we własnym świecie. Z jednej strony czuje się wszechmocna, z drugiej słaba, zakompleksiona – twierdzi dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Leszek Mądzik.

Wielbiciele kina z kolei będą mogli liczyć na cykl filmowy pt. "Oni chcą uwielbienia" z doskonałymi filmami o charakterystycznych "trudnych bohaterach". Wśród nich m.in. "Mistrz" Paula Thomasa Andersona z doskonałą kreacją Joaquina Phoenixa oraz kontrowersyjny "Dom, który zbudował Jack" Larsa von Triera.

Ważnym punktem programu będą także warsztaty scenograficzne, które poprowadzi ceniona scenografka i kostiumografka - Katarzyna Borkowska.

Bilety na poszczególne spektakle dostępne są w kasie CSK oraz online.

Program Festiwalu:

Wystawa „#Dorman2022”

Wernisaż: 5 MAJA 2022 | 18:00

Wystawa: 6 MAJA – 3 LIP 2022

Galeria Wystaw Czasowych +1

- bilety w cenie 8 zł/6 zł do nabycia w kasie CSK i na bilety.spotkaniakultur.com

Festiwalowy Cykl Filmowy „Oni chcą uwielbienia”

„ONI” | „The Square” | „Mistrz” | „Dom, który zbudował Jack”

6-8 MAJA 2022

Sala kinowa

- bilety w cenie 15 zł/12 zł do nabycia w kasie CSK i na bilety.spotkaniakultur.com

Spektakl „Zły” | reż. Piotr Ratajczak | Teatr Polski Bielsko-Biała

7 MAJA 2022 | 19:00

Sala Operowa

- bilety w cenie 50zł/40 zł/ 30 zł do nabycia w kasie CSK i na bilety.spotkaniakultur.com

Spektakl „Faust” | reż. Radosław Stępień | Teatr Wybrzeże z Gdańska

12 MAJA 2022 | 19:00

Scena Sali Operowej

- bilety w- cenie 50zł/40 zł/ 30 zł do nabycia w kasie CSK i na bilety.spotkaniakultur.com

Spektakl „Robot” | reż. Marek b. Chodaczyński | Unia Teatr Niemożliwy

13 MAJA 2022 | 19:00

Duża Kieszeń Sceny +1

- bilety w cenie 40zł/30 zł do nabycia w kasie CSK i na bilety.spotkaniakultur.com

Warsztaty scenograficzne z Katarzyną Borkowską

14 MAJA 2022 | 17:00-21:00

15 MAJA 2022 | 10:00-14:00

Duża Kieszeń Sceny +1

Warsztaty zamknięte (wyłącznie dla studentów biorących udział w wystawie „Narcyz”)

Wystawa studencka „Narcyz”

Wernisaż: 15 MAJA 2022 | 17:00 | Klub Muzyczny

Wystawa: 16 MAJA – 15 SIE 2022 | Przestrzenie otwarte CSK

-wstęp wolny

Gala Wręczenia Nagród „Złota Kieszeń”

15 MAJA 2022 | 19:00

Transmisja online

Spektakl plenerowy „Peregrinus” | reż. Jerzy Zoń | Teatr KTO z Krakowa

15 MAJA 2022 | 20:30

plac Teatralny

-wstęp wolny