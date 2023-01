Święto wielbicieli planszówek. Board Mania już po raz 11.

Board Mania od lat cieszy się w naszym mieście dużą popularnością zarówno wśród miłośników analogowej rozgrywki, jak i tych, którzy dopiero chcieliby rozpocząć swoją przygodę z planszówkami. Tradycyjnie bowiem na uczestników czekają wolontariusze, którzy tłumaczą wszystkie zasady i wprowadzają w świat danego tytułu. A do udziału zapraszani są wszyscy, bez względu na wiek.



Zimowa edycja festiwalu rozpocznie się już 14 stycznia i potrwa ok. 2 tygodni. Głównym punktem programu będzie jak zawsze darmowa wypożyczalnia gier, która będzie działać codziennie w godz. 12-20 w foyer Sali Operowej CSK. Biblioteka zostanie wyposażona w kilkaset tytułów udostępnionych przez współpracujące z fundacją FRU wydawnictwa.



- Tradycyjnie już wydawnictwa prześlą nam ogromną ilość gier - zarówno najnowszych tytułów, jak również klasycznych pozycji i planszówkowych evergreenów. Wypożyczalnia będzie podzielona na dwie części – w strefie "Junior" zlokalizowane będą gry rodzinne oraz te dla najmłodszych, a druga część biblioteki poświęcona będzie grom dla zaawansowanych graczy - opowiadają organizatorzy wydarzenia.



To jednak nie wszystko, bo festiwal obfituje w wydarzenia towarzyszące. Będzie można na przykład wziąć udział w ciekawych warsztatach tematycznych. 22 stycznia o godz. 14 członkowie Wargamer Lublin zaproszą chętnych na zajęcia poświęcone malowaniu figurek, z kolei 15 i 21 stycznia o tej samej porze najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach wprowadzających do świata gier planszowych.



Festiwalowe weekendy przebiegną pod znakiem turniejów dla bardziej zaawansowanych graczy. O tytułach turniejowych oraz nagrodach organizatorzy będą informować na bieżąco na stronie wydarzenia na Facebooku. Również w weekendy odbywać się będą specjalne sesje gier RPG, organizowane będą stoiska sprzedażowe oraz pokazy premierowych gier i prototypów.



Z kolei 21 stycznia organizatorzy zaproszą na "Gryneczek", czyli lubelską giełdę planszówkową. Chętni będą mogli przynieść prywatne gry i wymienić je na inne.



Wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu odbywają się bezpłatnie. Na niektóre wydarzenia towarzyszące i warsztaty będą odbywały się zapisy. Board Mania potrwa do 26 stycznia. Szczegółowy harmonogram publikowany będzie na stronie facebookowej wydarzenia.