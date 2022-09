Sztuka ziemi powraca do Dorohuczy. Festiwal Landart'u i Sztuki Ludowej "Etno Młyn"

Miejscowość Dorohucza w gminie Trawniki po raz drugi stanie się domem Festiwalu Landart'u i Sztuki Ludowej "Etno Młyn". W najbliższą sobotę, 24 września, zaprezentowane zostaną tam wyjątkowe prace artystyczne, których obszarem działania będzie naturalne środowisko.



Zespół Fundacji Krajobrazy zaprosi wielbicieli "landartu" na teren dawnego młyna we wsi Dorohucza. 24 września o godz. 13 odbędzie się tam oficjalne otwarcie festiwalu. Główną atrakcją będzie prezentacja czterech instalacji artystycznych, które przygotowali polscy artyści, inspirując się regionalną tradycją oraz lokalnymi zwyczajami. Instalacje stworzyli: Wojciech Januszczyk, Jan Sajdak, Izabela Myszka i Jarosław Koziara.



Ponadto przestrzeń dawnego młyna oraz otaczających go terenów zieleni zostanie wykorzystana do prezentacji tematycznych prac – rzeźb oraz wystawy zdjęć/obrazów, wypożyczonych w ramach współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS. Tego dnia swoje wyroby zaprezentują także lokalni artyści oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.



W trakcie festiwalu nie zabraknie również dodatkowych atrakcji. - Proponujemy też warsztaty dla dzieci i dorosłych. Wianki, wycinanki i plecenie wikliny. Zwieńczeniem naszego wydarzenia będą koncerty lokalnej kapeli ludowej i muzyki etno - wymieniają organizatorzy.



Wśród artystów, którzy wystąpią wieczorem na scenie festiwalu, będzie Orkiestra Świętego Mikołaja, czyli jeden z najbardziej cenionych zespołów na polskiej scenie folkowej. Będzie można wysłuchać także muzyków i śpiewaków Kapeli Ludowej z Zespołem Śpiewaczym z Trawnik.



Dla uczestników festiwalu dostępne będą ponadto warsztaty tematyczne, które rozpoczną się o godz. 14. Będzie można wziąć udział w zajęciach zaplatania wianków, wikliny czy wycinanek. Na zajęcia obowiązują zapisy pod adresem: info@fundacjakrajobrazy.pl.



Chętni będą mogli przenocować na miejscu od piątku do niedzieli. Można przyjechać z przyczepą, namiotem czy kamperem. Organizatorzy festiwalu zadbają w tym czasie o dobrą zabawę.



PROGRAM

Sobota, 24 września:

13.00 – 13.15 Oficjalne otwarcie festiwalu z udziałem zaproszonych artystów, partnerów i mecenasów oraz przybyłych gości

13.15 – 14.00 Wernisaż sztuki ziemi połączony ze wspólnym spacerem po instalacjach artystycznych

13.15 – 18.00 Wystawa prac regionalnych twórców ludowych oraz rzemieślników

14.00 – 18.00 Panel dyskusyjny we młynie dotyczący tożsamości miejsca połączony z sesją design thinking jam

14.00 – 17.00 Warsztaty tematyczne

14.00 – 15.30 Warsztat zaplatania wianków

14.30 – 16.00 Warsztaty zaplatania wikliny

16.00 - 17.00 Warsztat „Wycinanki”

17.00 – 18.00 Występ regionalnej kapeli ludowej połączony z potańcówką

19.00 – 19.30 Performance muzyczno-wizualny inspirowany dźwiękami natury oraz atmosferą młyna

19.30 Zakończenie wydarzenia