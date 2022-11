Trzy dania za 69 zł w resturacjach w Lublinie. Trwa festiwal Restaurant Week

Jak to działa? Idea wydarzenia polega na tym, że wszyscy chętni mogą w wybranej przez siebie restauracji spośród tych uczestniczących w festiwalu zjeść 3-daniowy posiłek w cenie 69 zł. To szansa nie tylko na odkrywanie nowych miejsc na kulinarnej mapie miasta, ale przede wszystkim na poznawanie nowych smaków. Celem Restaurant Week jest bowiem promocja niezależnej sceny restauracyjnej w całej Polsce.



W skali kraju w wydarzeniu udział bierze kilkaset restauracji, w regionie lubelskim dostępnych są 22 lokale. Każdy z nich oferuje we wspomnianej cenie specjalne menu, na które składają się przystawka, danie główne i deser. Można spróbować specjalności danej restauracji, a wybór jest ogromny: od sushi, przez kuchnie europejską, meksykańską, azjatycką i indyjską, po dania wegetariańskie.



Pełna lista lubelskich lokali biorących udział w festiwalu dostępna jest na stronie internetowej: www.restaurantclub.pl, na której można także rezerwować stoliki w festiwalowej cenie. Należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu. Każda wizyta w restauracji podczas Restaurant Week jest przewidziana na 90 minut.



Twórcy festiwalu zachęcają także do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest podróż do Hiszpanii. Aby powalczyć o nagrodę, należy w trakcie wizyty w restauracji zamówić Coca Colę, a następnie zrobić zdjęcie swojej potrawy wraz z zamówioną butelką w kadrze. Fotografię trzeba opublikować na Facebooku lub Instagramie z hastagami: #RestaurantWeekPolska i #FoodLooksGood oraz z oznaczeniem lokalizacji.



Aktualna edycja festiwalu Restaurant Week zakończy się 13 listopada.