Trzy dni z poezją. Lubelska Scena Poetycka

Przez trzy dni na muzealnym patio organizowane będą spotkania z ciekawymi gośćmi, czytania poezji, koncerty i inne atrakcje związane z szeroko rozumianą poezją. Nie zabraknie również okazji do prezentacji własnej twórczości dla tych, którzy chcieliby podzielić się z innymi swoim postrzeganiem rzeczywistości.



- Poezja to wspaniały sposób, by się wyrazić, choć wciąż jeszcze pokutuje niepotrzebny mit natchnionego poety czy poetki. Z biegiem lat pisanie staje się częścią życia. Myślę, że wielu młodym ludziom może pomóc się wyrazić. Zwłaszcza silny obecnie nurt poezji mówionej na głos. Dlatego w programie tak wiele okazji do prezentacji własnej twórczości - mówi Grzegorz Jędrek z zespołu LSP.



Festiwalowe wydarzenia będą się rozpoczynać codziennie o godz. 17. Całość zainauguruje w czwartkowy wieczór spotkanie z poetką Anną Adamowicz, autorką tomów "Wątpia", "Animalia" i "Nebula". Wśród gości festiwalu będą także Małgorzata Lebda, Patrycja Sikora czy ukraińska poetka i tłumaczka Ija Kiwa.



- Muzeum Józefa Czechowicza od samego początku swojego istnienia związane jest z poezją. Od ponad pięćdziesięciu lat odbywają się tutaj spotkania autorskie, warsztaty oraz inne wydarzenia związane z literaturą, dlatego niezmiernie cieszymy się, że będziemy mieli okazję gościć uczestników tak wspaniale zapowiadającego się festiwalu - zaprasza Aleksander Wójtowicz, dyrektor Muzeum Józefa Czechowicza.



Na gości festiwalu czekają także muzyczne akcenty. W piątek o godz. 20 odbędzie się koncert lubelskich muzyków. Będzie to duet dobrze znanej wokalistki i autorki tekstów Moniki Kowalczyk oraz wokalisty Jana Wąsaka (występującego w składzie Pasażera).



Lubelską Scenę Poetycką zwieńczy w sobotę slam poetycki, który będzie jednocześnie eliminacjami do Szóstych Ogólnopolskich Mistrzostw Slamu Poetyckiego. Wizytę w Lublinie zapowiedzieli już slamerki i slamerzy z innych miast. Organizatorki liczą też na osoby piszące z Lublina. Zwycięzcę czy zwyciężczynię wyłonią wyłącznie głosy publiczności.



- W Lubelskiej Scenie Poetyckiej może wziąć udział każda osoba, którą ciekawi współczesna literatura czy szerzej sztuka słowa mówionego i pisanego. Nie musisz mieć doktoratu i znać całej klasyki, możesz przyjść, posłuchać, porozmawiać, spotkać lub poznać kilka nowych, twórczych osób, a podczas niektórych wydarzeń nawet wystąpić przed publicznością - dopowiada Magdalena Krasuska.



Program:



26 maja:



- 17:00 Spotkanie z Anną Adamowicz

- 18:30 Spotkanie z Małgorzatą Lebdą

- 20:00 Turniej Jednego Wiersza



27 maja:



- 17:00 Spotkanie z Patrycją Sikorą

- 18:30 Poeci i poetki Lublina

- 20:00 Koncert: Monika Kowalczyk & Jan Wąsak



28 maja:



- 17:00 Poetki na czasy zarazy

- 18:30 Spotkanie z Iją Kiwą

- 20:00 Slam Poetycki / Eliminacje do Ogólnopolskich Mistrzostw Slamu - miejsce: Cafe Lulu, ul. Rynek 2 (wejście od ul. Olejna 5)