"Wszystkie Strony Świata". Puławski Festiwal Muzyczny

Prezes NBP mówi, kiedy ma być szczyt inflacji. "Po tej górce ceny będą spadać"

Warszawa. RPP podczas środowego posiedzenia, po raz drugi z rzędu, zdecydowała o podwyżkach stóp procentowych. Stopa referencyjna wzrosła z 0,50 procent do 1,25 procent. Ma to na pomóc w walce z rekordowo wysoką inflacją, która w październiku br. wzrosła do poziomu 6,8 proc.