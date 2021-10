Byłaś serca biciem - Andrzej Zaucha Tribute w Domu Kultury

Orion Niedrzwica – Błękit Cyców 2:1, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Orion Niedrzwica pokonał naszpikowany znanymi nazwiskami Błękit Cyców. Ten wynik to spora niespodzianka, chociaż pozycje w tabeli na to nie wskazują. Orion ostatnio przeżywał gorszy okres, o czym świadczy chociażby niespodziewana porażka z MKS Ruch Ryki. Błękit natomiast przyjechał do Niedrzwicy naładowany pozytywnymi emocjami.