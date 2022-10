Dzień zmarłych inaczej, po meksykańsku. ZDK zaprasza w podróż

W środę, 26 października zostanie tam zorganizowane kolejne spotkanie z cyklu "Palcem po mapie". Tym razem w daleką podróż do Meksyku, aby opowiedzieć o tradycji obchodzenia w tym kraju Święta Zmarłych zabierze gości Ola Synowiec, pisarka, dziennikarka, latynoamerykanistka.

To Polka, która w Meksyku mieszkała dziewięć lat. Jest autorką przewodników po tym kraju, strony Mexico Magico Blog oraz książek „Dzieci szóstego słońca. W co wierzy Meksyk”, "Na poboczu Ameryk. Pieszo z Panamy do Kanady".

Podczas spotkania w ZDKopowie m.in. o tym dlaczego czaszka stała się narodowym totemem Meksyku. Wyjaśni, jak sprawić, by zmarły przyszedł do nas w gościnę. Odpowie również na pytanie: Co wspólnego z obchodami Día de Muertos mają Aztekowie, Hiszpanie, a co wspólnego ma James Bond?

Początek wyprawy "Palcem po mapie" o godz. 17. Wstęp jest wolny.