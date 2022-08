Atrakcje dla dzieci w Domu Kuncewiczów

Dożynki konopne między blokami. Przyjdź z torebką i nazrywaj, ile chcesz

To mają być pierwsze publiczne żniwa tego rodzaju w Lublinie. Jak ktoś ciekawy, jak wygląda pole konopi włóknistych pomiędzy blokami i co z tej rośliny pożytecznego można zrobić, powinien szykować się na 10 września. A już teraz może to sobie zrobić selfie na tle falującego łanu.