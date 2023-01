"Do trzech razy sztuka" - wystawa w DK LSM

- Ta wystawa to nie tylko okazja do obserwacji rozwoju artystycznego matki i córek, ale także do zrozumienia ich indywidualnych perspektyw i sposobu widzenia świata - zachęcają organizatorzy.

Magda Kita, absolwentka Liceum Plastycznego im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, zaprezentuje prace w technice oleju, akrylu i grafiki komputerowej. Z kolei Paulina Kita oraz Agnieszka Gadzińska-Kita, absolwentki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, pokażą na wystawie bardziej nowoczesne, szczegółowe i abstrakcyjne obrazy.