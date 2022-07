Europejski piknik w Zamościu. Mnóstwo atrakcji nad zalewem

Na czym polega ASG? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Airsoft i ASG to dwa stosowane zamiennie określenia sportu, w którym wykorzystuje się repliki broni. Z każdym rokiem staje się on coraz bardziej popularny, bo jest różnorodny i każdy może znaleźć w nim coś dla siebie. Odnajdują się w nim pasjonaci broni, historii i szeroko pojętych militariów. Jest idealny dla osób, które chcą być aktywne fizycznie, ale wolą bardziej urozmaicone sporty, niż jednostajne bieganie czy podnoszenie wciąż tych samych ciężarów na siłowni. No i przede wszystkim, można dzięki niemu nauczyć się celnie strzelać. To wszystko sprawia, że środowisko airsoftowych graczy cały czas się powiększa. Dla tych z Was, którzy nie za bardzo orientują się w airsofcie, przygotowaliśmy krótki przewodnich po najważniejszych zasadach i informacjach na temat tego sportu.