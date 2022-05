Gwiazdy YouTube w Lublinie. Nadchodzi "LubYouTub"

- "LubYouTub" to spotkania z youtuberami, podczas których dowiecie się, jak wygląda tworzenie kanału zza kulis, co inspiruje twórców, z czym muszą się borykać w swojej pracy. A to jeszcze nie wszystko - zachęcają pomysłodawcy inicjatywy.



Całość zostanie zorganizowana w ramach projektu Niezależnego Zrzeszenia Studentów - Prawie Kino "Poza granice ekranu".



Podczas wydarzenia w Chatce Żaka pojawią się twórcy popularnych kanałów na YouTube, m.in. "Podejrzani", "Niezwykłe miejsca w Polsce" oraz "Niepoprawny Dyplomata". Organizatorzy przekonują, że inicjatywa będzie miała filmowy klimat oraz będzie obfitowała w liczne ciekawostki.



Wstęp wolny.