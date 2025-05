Prof. Morawska od lat walczy o czyste powietrze dla wszystkich. Doradza Światowej Organizacji Zdrowia i współtworzyła wszystkie wytyczne WHO dotyczące standardów jakości powietrza w ciągu ostatnich dwóch dekad. Jej wkład w ochronę środowiska i zdrowia publicznego został doceniony na całym świecie – trafiła na prestiżową listę 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie według magazynu Time.

Na co dzień prof. Morawska kieruje Międzynarodowym Laboratorium ds. Jakości Powietrza i Zdrowia oraz pracuje jako profesor w Szkole Nauk o Ziemi i Atmosferze na Queensland University of Technology w Australii. Prowadzi przełomowe badania nad wpływem jakości powietrza na zdrowie człowieka i stan środowiska naturalnego.

Jej związki z Politechniką Lubelską sięgają 2011 roku i – jak podkreślają władze uczelni – są niezwykle owocne.

– Podpisanie umowy o współpracy, wspólne artykuły naukowe, badania, wyjazdy studyjne, udział w konferencjach, a nawet wspólna opieka nad doktorantem z Bhutanu. To wyjątkowa relacja naukowa i przyjacielska – mówi prof. Marzanna Dudzińska z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, promotorka doktoratu.

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Morawskiej to także ważny moment dla samej uczelni.

– Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Lidii Morawskiej to nie tylko wyraz uznania dla Jej osiągnięć, ale także dowód na to, że Politechnika Lubelska odgrywa znaczącą rolę w międzynarodowej nauce. Współpracujemy z wybitnymi naukowcami z całego świata, a efekty tych działań są widoczne i doceniane – podkreśla prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.