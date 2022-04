Kolędowanie wielkanocne w Warsztatach Kultury

Autorka książki "Turonie, żandary, herody" wprowadza czytelników w magiczny świat wiejskich kolędników – od Bożego Narodzenia, przez karnawał, aż do Wielkanocy i do tej tematyk odwoła się właśnie podczas pobytu w Warsztatach Kultury. Uczestnicy spotkania, które połączone będzie z warsztatami, poznają popularne niegdyś piosenki i oracje Wielkanocne, a podczas zabaw plastycznych wykonają niezbędne do tych obrzędów rekwizyty.



Anna Kaźmierak to absolwentka Edukacji Artystycznej oraz Grafiki i Malarstwa na ASP w Łodzi, malarka, ilustratorka i graficzka. Od kilku lat zgłębia tradycyjną kulturę polskiej wsi.



Wydarzenie dedykowane jest dzieciom w wieku 6- 12 lat i ich opiekunom. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy przez formularz online.